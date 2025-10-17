Maria de Fátima é a segunda principal suspeita por matar Odete Roitman; confira o ranking

A pergunta mais famosa da dramaturgia brasileira será respondida nesta noite: quem matou Odete Roitman? Será que o público tem um palpite?

Segundo dados da Quaest, para 20% do público, Maria de Fátima matou Odete Roitman. Os dados foram coletados nas principais redes sociais e site de notícias. As menções à morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' apontam quem o público considera os principais suspeitos do assassinato.

O primeiro colocado na pesquisa é Marco Aurélio, lembrado por 24% do público. As menções ao personagem cresceram nos últimos dias após ser denunciado por corrupção na TCA.

Para além de Marco Aurélio e Maria de Fátima, o público se divide entre Celina, Heleninha e Raquel como suspeitas pela morte da personagem.

Quem matou Odete Roitman?

Enquanto o debate sobre os culpados segue acirrado, em dois dias, Heleninha deixou de ser a principal suspeita, como era no início da semana.

As menções das redes também apontam outra possibilidade: 1% do público acredita que Odete Roitman não morreu.

O gráfico da Quaest mostra como a opinião pública variou desde a morte da vilã na segunda-feira passada, 6.

Menções de culpados pelo público de 'Vale Tudo' nas redes sociais (Quaest/Reprodução)

Menções a Odete Roitman voltam a crescer

Desde 6 de outubro, a Quaest coletou mais de 551 mil menções relacionadas à morte de Odete Roitman em Vale Tudo.

Depois do grande pico de menções após a cena da morte, a trama das confissões voltou a mobilizar o debate durante a última semana da novela. A confissão de Celina garantiu um novo boom na terça-feira, 14.