Qual é a história da novela 'Vale Tudo'? Veja a data de estreia do remake

Um dos maiores sucessos da TV brasileira, "Vale Tudo" ganhará uma nova versão em março. Para celebrar os 60 anos da TV Globo, a emissora aposta nessa trama repleta de reviravoltas, que emocionou o público e provocou reflexões sobre relações e comportamentos.

Nesta segunda-feira, 24, a emissora divulgou o primeiro trailer da trama, que vai substituir 'Mania de Você'. A versão original foi escrita por Gilberto Braga, Agnaldo Silva e Leonor Bassères. O remake será escrito por Manuela Dias.

Qual é a história de "Vale Tudo"?

A novela estreou em 16 de maio de 1988, tendo como pano de fundo a empresa de aviação TCA (Transcapital Aerolinhas). A trama girava em torno da corrupção, um tema que a tornou atemporal.

A história começa com Raquel (Regina Duarte), que, após se separar, se muda com a filha, Maria de Fátima (Gloria Pires), para sua única propriedade em Foz do Iguaçu. Ambiciosa, Maria de Fátima vende a casa às escondidas e parte para o Rio de Janeiro, onde se envolve com César Ribeiro (Carlos Alberto Ricceli), ex-modelo e garoto de programa.

Raquel vai atrás da filha e acaba se apaixonando por Ivan (Antônio Fagundes). Para se sustentar honestamente, começa a vender sanduíches na praia, enquanto Maria de Fátima busca ascensão social como modelo. Seu objetivo é conquistar Afonso Roitman (Cássio Gabus Mendes), herdeiro da TCA, controlada por sua mãe, Odete Roitman.

Odete e Maria de Fátima formam uma aliança, pois a empresária quer afastar Ivan de Raquel para que ele se case com sua filha, Heleninha (Renata Sorrah), uma artista plástica alcoólatra. Maria de Fátima não hesita em trair a própria mãe para alcançar seus objetivos.

No meio da trama, surge Marco Aurélio (Reginaldo Faria), ex-marido de Heleninha e envolvido em um escândalo de corrupção na empresa. Sua esposa, Leila (Cassia Kis), se torna peça-chave ao buscar vingança contra Maria de Fátima, mas acaba atingindo Odete.

A relação entre Odete e Maria de Fátima desmorona quando a empresária descobre que a nora tem um caso com seu amante. Sem o apoio da poderosa sogra, Maria de Fátima perde sua vida luxuosa e recorre à mãe, que, nesse meio-tempo, tornou-se dona de uma rede de restaurantes bem-sucedida.

A história evolui com reviravoltas, traições e mistérios, culminando no assassinato de Odete Roitman. O suspense em torno do crime foi mantido até o final, com os próprios atores recebendo os roteiros pouco antes das gravações.

Quais são as principais polêmicas de "Vale Tudo"?

Corrupção e Falta de Ética

A grande questão de Vale Tudo sempre foi: "Vale tudo para vencer na vida?". A trama expõe a falta de ética em diferentes classes sociais, desde a ambiciosa Maria de Fátima até a poderosa Odete Roitman.

Conflito Entre Raquel e Maria de Fátima

Honesta e batalhadora, Raquel sofre ao ver sua filha, Maria de Fátima, rejeitar seus valores para subir na vida a qualquer custo. O choque entre as duas é um dos pilares da trama, agravado pela total falta de arrependimento da vilã.

Crítica à Corrupção no Brasil

Além da falta de ética, a corrupção tem grande peso na história, especialmente na icônica cena em que Marco Aurélio foge do país sem punição, debochando dos brasileiros ao deixar o país.

Homofobia e Novos Elementos na Trama

A nova versão trará um relacionamento homoafetivo entre Cecília (Maeve Jinkings) e Laís (Lorena Lima), abordando não apenas a homofobia, mas também a disputa pela filha do casal, envolvida em um embate com seu tio, Marco Aurélio (Alexandre Nero).

O Assassinato de Odete Roitman

O Brasil parou para descobrir quem matou Odete Roitman. O mistério se estendeu até o último capítulo, quando foi revelado que Leila (Cássia Kis) cometeu o crime por engano. Na nova versão, Manuela Dias promete um assassino diferente para a inescrupulosa milionária.

Quando será lançada a nova versão de "Vale Tudo"?

A estreia da novela "Vale Tudo" está marcada para 31 de março.

Onde assistir à versão original de "Vale Tudo"?

Todos os capítulos da primeira versão de "Vale Tudo" estão disponíveis para os assinantes do Globoplay.