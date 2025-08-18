Pop

'Vale Tudo': o que acontece com Maria de Fátima no final original da novela?

Final de Maria de Fátima em "Vale Tudo", que subverte o moralismo tradicional e reflete as críticas sociais sobre impunidade e corrupção

Vale Tudo: entenda o final da vilã Maria de Fatima na edição original (Reprodução/Gshow )

Raphaela Seixas
Estagiária de jornalismo

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 14h10.

Última atualização em 18 de agosto de 2025 às 14h16.

No final original de "Vale Tudo" (1988), a personagem Maria de Fátima, interpretada por Glória Pires, teve um desfecho que surpreendeu e marcou a teledramaturgia brasileira.

Ao contrário do esperado nas novelas, onde vilões são sempre punidos, Maria de Fátima saiu vitoriosa, tornando-se um símbolo da crítica social que a novela propunha sobre a impunidade e a inversão de valores no Brasil.

As falcatruas de Maria de Fátima e sua ascensão

Durante a trama, Maria de Fátima acumula um verdadeiro histórico de falcatruas: ela manipula quem está ao seu redor, trai sua própria mãe Raquel, vende seu filho para um casal estrangeiro e mantém um romance com César, seu cúmplice em todos os golpes.

Apesar disso, ela escapa da punição e termina a novela em um patamar elevado, financeiramente estável e socialmente respeitável.

O Casamento de fachada e a vida de luxo

No último capítulo da versão original, Maria de Fátima casa-se com um príncipe italiano da Lombardia, que, precisando de uma esposa de fachada, orquestra um casamento sofisticado com a ajuda de César.

Mesmo casada com o príncipe, ela mantém o relacionamento com César e, ao se mudar para a Europa, conquista o título de princesa e uma vida de luxo.

Esse final reforça o tom crítico da novela, que expõe que, muitas vezes, "vale tudo" para vencer — mesmo que seja à custa da ética e da justiça.

