'Vale Tudo': o que acontece com Maria de Fátima no final original da novela?

No final original de "Vale Tudo" (1988), a personagem Maria de Fátima, interpretada por Glória Pires, teve um desfecho que surpreendeu e marcou a teledramaturgia brasileira.

Ao contrário do esperado nas novelas, onde vilões são sempre punidos, Maria de Fátima saiu vitoriosa, tornando-se um símbolo da crítica social que a novela propunha sobre a impunidade e a inversão de valores no Brasil.

As falcatruas de Maria de Fátima e sua ascensão

Durante a trama, Maria de Fátima acumula um verdadeiro histórico de falcatruas: ela manipula quem está ao seu redor, trai sua própria mãe Raquel, vende seu filho para um casal estrangeiro e mantém um romance com César, seu cúmplice em todos os golpes.

Apesar disso, ela escapa da punição e termina a novela em um patamar elevado, financeiramente estável e socialmente respeitável.

O Casamento de fachada e a vida de luxo

No último capítulo da versão original, Maria de Fátima casa-se com um príncipe italiano da Lombardia, que, precisando de uma esposa de fachada, orquestra um casamento sofisticado com a ajuda de César.

Mesmo casada com o príncipe, ela mantém o relacionamento com César e, ao se mudar para a Europa, conquista o título de princesa e uma vida de luxo.

Esse final reforça o tom crítico da novela, que expõe que, muitas vezes, "vale tudo" para vencer — mesmo que seja à custa da ética e da justiça.