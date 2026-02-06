Vai ter Sessão da Tarde hoje? Veja como será a programação

A Sessão da Tarde não será exibida nesta sexta-feira, 6. A TV Globo alterou a programação da tarde para transmitir a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, o que tirou a tradicional faixa de filmes do ar.

Os Jogos Olímpicos de Inverno acontecem entre 6 e 22 de fevereiro, com sede em Milão e Cortina d’Ampezzo, na Itália. O evento reúne cerca de 3.500 atletas, de 93 países, em 16 modalidades.

O Brasil terá 14 atletas, maior delegação brasileira da história em uma edição da Olimpíada de Inverno, o que reforça o interesse da emissora em ampliar a cobertura do torneio.

Vai ter Sessão da Tarde hoje?

Não. A Globo cancelou a Sessão da Tarde nesta sexta-feira, 6 para exibir a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno 2026.

O filme que seria exibido no horário foi substituído pela cobertura do evento.

Como será a programação da Globo nos Jogos Olímpicos de Inverno?

A cobertura da Globo inclui transmissões ao vivo de provas ao longo da tarde, com cerca de quatro horas diárias de competições, além de flashes durante outros programas. Ao fim do dia, vai ao ar o boletim “Nevou na Globo”, com imagens, resultados e destaques.

As transmissões têm narração de Gustavo Villani e Natália Lara. O boletim diário será apresentado por Daniel Pereira e Laís Souza.

Até o momento, a Globo não informou se a Sessão da Tarde voltará ao horário normal nos próximos dias ou se outras edições também poderão ser impactadas pela cobertura olímpica.