Conheça as modalidades disputadas nas Olimpíadas de Inverno 2026

Os Jogos Olímpicos de Inverno 2026 começam nesta sexta-feira, 6, no norte da Itália. Dividida entre as cidades de Milão e Cortina d'Ampezzo, edição terá 16 esportes.

As modalidades confirmadas incluem esportes de gelo, esportes de trenó e esportes de neve.

As provas de patinação artística, hóquei e modalidades de gelo ocorrerão principalmente em Milão. Já os eventos de montanha se concentram em Cortina d’Ampezzo, onde o clima alpino favorece esportes de neve.

Entre as atrações principais, destaca-se a estreia do esqui de montanha no quadro competitivo. A categoria combina subidas técnicas e descidas rápidas em terrenos naturais.

As modalidades combinam velocidade, técnica, resistência e precisão, em competições individuais e coletivas. A seguir, veja quais são os esportes que fazem parte do programa olímpico e como funcionam.

Biatlo

Biatlo: competição envolve tiro com rifle e tem origem escandinava (Wikimedia Commons)

O biatlo é uma modalidade que combina esqui cross-country e tiro com rifle. Com origem no século 18, na Escandinávia, o esporte teve sua primeira competição oficial registrada em 1912.

As provas alternam voltas de esqui em técnica livre com séries de tiro em alvos posicionados a 50 metros de distância, nas posições deitada e em pé. Cada erro resulta em penalidades, que variam conforme o tipo de prova.

Em Milano Cortina 2026, o biatlo contará com 11 eventos masculinos, femininos e mistos, disputados em Antholz/Anterselva, na Província Autônoma de Bolzano.

Bobsled

Bobsled: esporte combina alta velocidade e curvas estreitas (Wikimedia Commons)

Inventado na Suíça, o bobsled é disputado em pistas de gelo estreitas e sinuosas, com trenós de alta tecnologia que podem ter dois ou quatro assentos.

O veículo é conduzido por um piloto, enquanto os demais atletas ajudam na largada e mantêm a estabilidade.

Em Milano Cortina 2026, haverá quatro eventos: dupla masculina, quádruplo masculino, dupla feminina e monobob feminino. As competições acontecem em Cortina d’Ampezzo, no Cortina Sliding Centre.

Combinado nórdico

Combinado nórdico: desempenho no salto é parte central da modalidade

Presente nos Jogos Olímpicos de Inverno desde 1924, o combinado nórdico reúne duas disciplinas: salto de esqui e esqui cross-country.

O desempenho no salto define a ordem de largada para a prova de fundo, por meio do chamado método Gundersen, que converte pontos em diferenças de tempo.

Em 2026, o esporte terá três eventos masculinos e será disputado na região de Val di Fiemme, com provas de esqui em Tesero e saltos em Predazzo.

Curling

Curling: esporte tem origem escocesa e envolve uma grande pedra (Crédito: Wikimedia Commons)

O curling teve seu primeiro clube fundado em 1716, na Escócia, e é praticado em equipes que deslizam pedras de granito sobre o gelo em direção a um alvo.

Em Milano Cortina 2026, a modalidade terá três eventos: masculino, feminino e duplas mistas. As partidas serão realizadas em Cortina d’Ampezzo.

Esqui alpino

Esqui alpino: modalidade é uma das mais tradicionais das Olimpíadas de Inverno (Créditos: Wikimedia Commons)

Parte do programa olímpico desde 1936, o esqui alpino é uma das modalidades mais tradicionais dos Jogos de Inverno. As provas envolvem descidas em alta velocidade e percursos técnicos, como slalom e slalom gigante.

Em Milano Cortina 2026, o esporte contará com 10 eventos, divididos entre homens e mulheres. As provas femininas acontecem em Cortina d’Ampezzo, enquanto as masculinas serão disputadas em Bormio.

Esqui cross-country

Esqui cross-country: esporte nasceu como meio de transporte (Wikimedia Commons)

Considerado o formato mais antigo do esqui, o esqui cross-country surgiu no norte da Europa como meio de deslocamento em terrenos nevados.

Em 2026, haverá 12 eventos, com homens e mulheres competindo pelas mesmas distâncias pela primeira vez na história olímpica. As provas serão realizadas em Tesero, na região de Val di Fiemme.

Esqui de montanha

Esqui de montanha: esporte estreia nas Olimpíadas de Inverno 2026 ( ISMF - Skimo)

O esqui de montanha fará sua estreia olímpica em Milano Cortina 2026.

A modalidade combina esforço físico intenso e contato direto com paisagens alpinas, sendo especialmente popular na Itália.

O programa inclui três eventos: sprint feminino, sprint masculino e revezamento misto. As competições acontecem em Bormio, na região de Valtellina.

Esqui estilo livre

Esqui estilo-livre: modalidade de ski permite acrobacias (Wikimedia Commons)

Marcado por acrobacias, velocidade e manobras aéreas, o esqui estilo livre estreou como esporte de demonstração nos Jogos de Inverno de 1988.

Em Milano Cortina 2026, serão disputados 15 eventos, incluindo moguls, aerials, halfpipe, slopestyle, big air e ski cross. As provas acontecem em Livigno, na região de Valtellina.

Hóquei no gelo

Hockey no gelo: esporte é um dos mais populares da América do Norte (Wikimedia Commons)

O hóquei no gelo é um esporte coletivo rápido e competitivo, no qual os jogadores usam bastões para conduzir o puck até o gol adversário.

A modalidade é uma das mais populares dos Jogos de Inverno e contará com dois eventos em Milano Cortina 2026.

Luge

Luge: modalidade envolve trenós de alta velocidade com apenas uma pessoa (Wikimedia Commons)

No luge, os atletas descem pistas de gelo deitados de costas em pequenos trenós, alcançando velocidades superiores a 150 km/h.

Sem freios mecânicos, o controle é feito por movimentos sutis do corpo. Em 2026, o luge terá cinco eventos, incluindo provas individuais, duplas e revezamento por equipes.

Patinação artística

Patinação artística: modalidade é uma das mais populares das Olimpíadas de Inverno (Wikimedia Commons)

Elegância e precisão marcam a patinação artística, uma das modalidades mais tradicionais e populares dos Jogos de Inverno. As competições incluem provas individuais, em pares, dança no gelo e evento por equipes. Em Milano Cortina 2026, as disputas acontecem na Milano Ice Skating Arena.

Patinação de velocidade

Patinação de velocidade: tradicional nos Jogos, a modalidade é conhecida pela postura curvada dos competidores (Wikimedia Commons)

A patinação de velocidade tornou-se esporte olímpico em 1924 e é disputada em uma pista de gelo de 400 metros. Os atletas competem tanto contra o tempo quanto em provas de largada em massa e perseguição por equipes.

Em Milano Cortina 2026, a modalidade contará com 14 eventos para homens e mulheres.

Patinação de velocidade em pista curta

Patinação em pista curta: esporte é definido por competições individuais (Getty Images)

Na patinação de velocidade em pista curta, os competidores correm diretamente uns contra os outros em uma pista de 111,12 metros, o que exige estratégia e técnica apurada.

Em 2026, serão nove eventos, incluindo provas individuais, revezamentos e um evento misto. As competições acontecem em Milão.

Salto de esqui

Salto de esqui: esporte é definido pela distância de salto (Getty Images)

No salto de esqui, os atletas descem uma rampa e “voam” antes de aterrissar, sendo avaliados pela distância e pelo estilo do salto.

Em Milano Cortina 2026, haverá seis eventos, entre provas individuais, equipe mista e super equipe masculina. As competições ocorrem em Predazzo, na região de Val di Fiemme.

Skeleton

Skeleton: esporte é responsável por uma das velocidades mais altas alcançadas por atletas

No skeleton, os atletas descem a pista de gelo de bruços, atingindo velocidades entre 130 km/h e 140 km/h.

O controle do trenó é feito apenas com movimentos corporais. Em 2026, o esporte terá três eventos: masculino, feminino e equipe mista.

Snowboard

Snowboarding: esporte surgiu com inspiração no surfe e skateboarding (Wikimedia Commons)

Inspirado em elementos do surfe, skate e esqui, o snowboard estreou nos Jogos Olímpicos em 1998.

Em Milano Cortina 2026, a modalidade contará com 11 eventos, incluindo halfpipe, slopestyle, big air e snowboard cross. As competições serão realizadas em Livigno, na região de Valtellina.

Quando começam as Olimpíadas de Inverno?

O calendário oficial das Olimpíadas de Inverno começa no dia 6 de fevereiro, com a cerimônia de abertura. As competições seguem até 22 de fevereiro.

Ao todo, 15 centros esportivos receberão as delegações. Entre os locais de prova estão o San Siro Olympic Stadium e a Verona Olympic Arena. A infraestrutura utiliza instalações já existentes e prioriza sustentabilidade no planejamento.

No Brasil, a transmissão dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 será feita pelo Grupo Globo, com exibição na TV Globo, sportv, Globoplay e GE.globo, além da CazéTV.