Brasil terá delegação recorde nas Olimpíadas de Inverno de 2026

14 atletas vão representar o Brasil na Itália para os jogos de inverno em fevereiro

Olimpíadas de Inverno 2026: Brasil tem a maior delegação de sua história (Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 06h57.

Além da Copa do Mundo e das eleições, outro evento promete movimentar o Brasil: os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de 2026. Com o encerramento do período de classificação olímpica no último domingo, 18, a delegação brasileira atingiu seu tamanho recorde.

Essa será a décima participação consecutiva do Brasil nas Olimpíadas de Inverno. O Time Brasil terá 14 atletas (e mais um atleta reserva) em cinco esportes diferentes, um acima dos 13 competidores que participaram de Sochi 2014. Depois foram nove em PyeongChang 2018 e 10 em Beijing 2022.

Dos nomes convidados, cinco são estreantes na competição. Neste ciclo Olímpico, o país conquistou suas primeiras medalhas em etapas de copa do mundo de esportes olímpicos de inverno com Lucas Pinheiro Braathen (esqui alpino), Nicole Silveira (skeleton) e Pat Burgener (snowboard).

Esta edição dos jogos acontece na Itália durante o mês de fevereiro.

Confira os nomes da delegação brasileira:

Esqui Alpino

Lucas Pinheiro Braathen
Christian Oliveira Soevik
Giovanni Ongaro
Alice Padilha

Esqui Cross-Country

Manex Silva
Eduarda Ribera
Bruna Moura

Snowboard

Pat Burgener
Augustinho Teixeira

Skeleton

Nicole Silveira

Bobsled

Conjunto completo (quatro atletas e um reserva, os nomes ainda não foram definidos)

