Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Qual é o filme da Sessão da Tarde desta quinta-feira?

A Sessão da Tarde da Globo exibe o drama 'Uma Questão de Fé' nesta quinta-feira, 5

Sessão da Tarde: filme desta quinta-feira, 5, promete emoções à flor da pele (Divulgação)

Sessão da Tarde: filme desta quinta-feira, 5, promete emoções à flor da pele (Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 14h15.

Nesta quinta-feira, 5, a Sessão da Tarde da Globo exibe o drama “Uma Questão de Fé” (2017), segundo informações do Gshow.

A trama acompanha três famílias que passam a ser unidas por terríveis tragédias. Diante do trauma e da dor, elas precisam se apoiar mutuamente para não sucumbirem ao sofrimento. A fé surge como elemento central para que consigam aceitar seus destinos e encontrar forças para seguir em frente.

Com uma abordagem emocional, o filme destaca a superação e a esperança diante de perdas profundas.

yt thumbnail

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta quinta-feira?

A exibição começa às 15h25, no horário de Brasília, pela Globo.

Acompanhe tudo sobre:Sessão da Tarde

Mais de Pop

Qual a setlist dos shows do 'My Chemical Romance' no Brasil?

Lançamento de 'GTA 6' é confirmado para novembro

BBB 26: quem é Maxiane, influenciadora digital de Pernambuco

Que horas estreia o 4º episódio de ‘O Cavaleiro dos Sete Reinos’?

Mais na Exame

Esporte

Super Bowl: veja o ranking dos maiores campeões da NFL antes da final

Carreira

Shopping de IA: ChatGPT vira canal de vendas — e muda a lógica do e-commerce

Marketing

Clube CMO: as tendências da NRF que vão moldar agenda do marketing em 2026

Mercados

Mercado Pago quer virar banco na Argentina e México. O Brasil pode esperar