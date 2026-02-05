Qual é o filme da Sessão da Tarde desta quinta-feira?

Nesta quinta-feira, 5, a Sessão da Tarde da Globo exibe o drama “Uma Questão de Fé” (2017), segundo informações do Gshow.

A trama acompanha três famílias que passam a ser unidas por terríveis tragédias. Diante do trauma e da dor, elas precisam se apoiar mutuamente para não sucumbirem ao sofrimento. A fé surge como elemento central para que consigam aceitar seus destinos e encontrar forças para seguir em frente.

Com uma abordagem emocional, o filme destaca a superação e a esperança diante de perdas profundas.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta quinta-feira?

A exibição começa às 15h25, no horário de Brasília, pela Globo.