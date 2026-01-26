Casual

Esquenta para o Oscar: Semana do Cinema retorna com ingressos a R$ 10

Iniciativa será realizada de 5 a 11 de fevereiro e terá em cartaz filmes como 'Marty Supreme', 'Hamnet', 'A Voz de Hind Rajab', 'O Agente Secreto', entre outros

Oscar 2026: Semana do Cinema retorna com ingressos a R$ 10 (Freepik)

Luiza Vilela
Repórter de Casual

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 15h17.

Quem ainda não conseguiu assistir aos filmes indicados ao Oscar em 2026 vai ter uma oportunidade generosa de vê-los na telona muito em breve. O Brasil recebe em fevereiro a oitava edição da Semana do Cinema, com ingressos a R$ 10 e R$ 12.

De 5 a 11 de fevereiro, os filmes em cartaz custarão R$ 10 para sessões até às 17h e R$ 12 para os demais horários — inclusive nos fins de semana. Além das entradas reduzidas, o público também poderá desfrutar de combos de pipoca e refrigerante com valores promocionais.

Idealizada pela Fenec com apoio da Abraplex, a iniciativa movimenta uma engrenagem econômica vital que sustenta mais de 27 mil empregos diretos no país. Em 2025, a Semana do Cinema de fevereiro atraiu mais de 2,7 milhões de pessoas e vendeu 4,2 milhões de ingressos. Em agosto, última data da iniciativa no ano passado, 3,4 milhões de bilhetes foram comercializados, com arrecadação de R$ 24 milhões.

Em 2026, redes como Cinemark, UCI, Cinépolis e Cinesystem, que juntas compõem quase 100% do parque exibidor brasileiro, já confirmaram participação.

O que assistir na Semana do Cinema de 2026?

Durante a Semana do Cinema, alguns dos indicados ao Oscar de 2026 estarão em cartaz. São eles:

  • O Agente Secreto (4 indicações)
  • A Voz de Hind Rajab (1 indicação)
  • Marty Supreme (9 indicações)
  • Song Sung Blue (1 indicação)
  • Avatar: Fogo e Cinzas (2 indicações)
  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet (8 indicações)
  • Zootopia 2 (1 indicação)
  • Se Eu Tivesse Pernas, Eu te Chutaria (1 indicação)
  • Valor Sentimental (9 indicações)*

Além dos filmes nomeados, outros grandes filmes entram em cartaz. É o caso de:

  • A Empregada
  • Justiça Artificial
  • Terror em Silent Hill
  • Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada
  • Tom & Jerry: Uma Aventura no Museu
  • O Diário de Pilar na Amazônia
  • Davi - Nasce um Rei
  • O Primata
  • Família de Aluguel
  • Extermínio: O Templo dos Ossos
  • Anaconda
  • Tainá e os Guardiões da Amazônia
  • Stray Kids: The DominATE Experience
  • Jovens Mães
  • A Pequena Amelie
  • Alerta Apocalipse
  • Me Ame com Ternura
  • O Menino e o Panda
  • Paris Hilton - Infinite Icon
  • Socorro!
  • A Cronologia da Água
  • A Última Ceia
  • Destruição Final 2
  • Dois Procuradores
  • Franz
  • Lago dos Ossos
  • Não Assopre Isso
  • Quando a Luz Arrebenta
  • Zafari

Como comprar ingressos para a Semana do Cinema?

É possível comprar os ingressos pela bilheteria online e física dos cinemas participantes.

