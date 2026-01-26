Esquenta para o Oscar: Semana do Cinema retorna com ingressos a R$ 10

Quem ainda não conseguiu assistir aos filmes indicados ao Oscar em 2026 vai ter uma oportunidade generosa de vê-los na telona muito em breve. O Brasil recebe em fevereiro a oitava edição da Semana do Cinema, com ingressos a R$ 10 e R$ 12.

De 5 a 11 de fevereiro, os filmes em cartaz custarão R$ 10 para sessões até às 17h e R$ 12 para os demais horários — inclusive nos fins de semana. Além das entradas reduzidas, o público também poderá desfrutar de combos de pipoca e refrigerante com valores promocionais.

Idealizada pela Fenec com apoio da Abraplex, a iniciativa movimenta uma engrenagem econômica vital que sustenta mais de 27 mil empregos diretos no país. Em 2025, a Semana do Cinema de fevereiro atraiu mais de 2,7 milhões de pessoas e vendeu 4,2 milhões de ingressos. Em agosto, última data da iniciativa no ano passado, 3,4 milhões de bilhetes foram comercializados, com arrecadação de R$ 24 milhões.

Em 2026, redes como Cinemark, UCI, Cinépolis e Cinesystem, que juntas compõem quase 100% do parque exibidor brasileiro, já confirmaram participação.

O que assistir na Semana do Cinema de 2026?

Durante a Semana do Cinema, alguns dos indicados ao Oscar de 2026 estarão em cartaz. São eles:

O Agente Secreto (4 indicações)

A Voz de Hind Rajab (1 indicação)

Marty Supreme (9 indicações)

Song Sung Blue (1 indicação)

Avatar: Fogo e Cinzas (2 indicações)

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet (8 indicações)

Zootopia 2 (1 indicação)

Se Eu Tivesse Pernas, Eu te Chutaria (1 indicação)

Valor Sentimental (9 indicações)*

Além dos filmes nomeados, outros grandes filmes entram em cartaz. É o caso de:

A Empregada

Justiça Artificial

Terror em Silent Hill

Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada

Tom & Jerry: Uma Aventura no Museu

O Diário de Pilar na Amazônia

Davi - Nasce um Rei

O Primata

Família de Aluguel

Extermínio: O Templo dos Ossos

Anaconda

Tainá e os Guardiões da Amazônia

Stray Kids: The DominATE Experience

Jovens Mães

A Pequena Amelie

Alerta Apocalipse

Me Ame com Ternura

O Menino e o Panda

Paris Hilton - Infinite Icon

Socorro!

A Cronologia da Água

A Última Ceia

Destruição Final 2

Dois Procuradores

Franz

Lago dos Ossos

Não Assopre Isso

Quando a Luz Arrebenta

Zafari

Como comprar ingressos para a Semana do Cinema?

É possível comprar os ingressos pela bilheteria online e física dos cinemas participantes.