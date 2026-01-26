Esquenta para o Oscar: Semana do Cinema retorna com ingressos a R$ 10

Oscar 2026: Semana do Cinema retorna com ingressos a R$ 10 (Freepik)
Repórter de Casual
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 15h17.
Quem ainda não conseguiu assistir aos filmes indicados ao Oscar em 2026 vai ter uma oportunidade generosa de vê-los na telona muito em breve. O Brasil recebe em fevereiro a oitava edição da Semana do Cinema, com ingressos a R$ 10 e R$ 12.
De 5 a 11 de fevereiro, os filmes em cartaz custarão R$ 10 para sessões até às 17h e R$ 12 para os demais horários — inclusive nos fins de semana. Além das entradas reduzidas, o público também poderá desfrutar de combos de pipoca e refrigerante com valores promocionais.
Idealizada pela Fenec com apoio da Abraplex, a iniciativa movimenta uma engrenagem econômica vital que sustenta mais de 27 mil empregos diretos no país. Em 2025, a Semana do Cinema de fevereiro atraiu mais de 2,7 milhões de pessoas e vendeu 4,2 milhões de ingressos. Em agosto, última data da iniciativa no ano passado, 3,4 milhões de bilhetes foram comercializados, com arrecadação de R$ 24 milhões.
Em 2026, redes como Cinemark, UCI, Cinépolis e Cinesystem, que juntas compõem quase 100% do parque exibidor brasileiro, já confirmaram participação.
Durante a Semana do Cinema, alguns dos indicados ao Oscar de 2026 estarão em cartaz. São eles:
Além dos filmes nomeados, outros grandes filmes entram em cartaz. É o caso de:
É possível comprar os ingressos pela bilheteria online e física dos cinemas participantes.