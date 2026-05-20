Ariana Grande lança música surpresa em comemoração aos 10 anos de 'Dangerous Woman'

Ariana Grande lançou nesta quarta-feira, 20, uma edição especial de "Dangerous Woman", seu terceiro álbum de estúdio, lançado em 2016. A nova versão marca os dez anos do projeto.

A edição comemorativa inclui a faixa bônus "Knew Better Part Two", novas versões expandidas e vinil com imagens inéditas.

O lançamento antecede a chegada de “Petal”, oitavo álbum de estúdio da cantora, previsto para 31 de julho. O disco sucede “Eternal Sunshine”, trabalho lançado originalmente em 2024 e expandido depois com a edição deluxe “Brighter Days Ahead”.

Antes disso, Grande ainda vai lançar na próxima sexta-feira, 29 de maio, a música “Hate That I Made You Love Me”, o primeiro single do novo álbum.

10 anos de 'Dangerous Woman'

"Dangerous Woman" teve a faixa-título lançada em 11 de março de 2016 como primeiro single oficial.

O álbum reúne pop, R&B contemporâneo e elementos detrap e foi um momento de virada de gêneros e experimentações para Grande. O projeto também tem colaborações de Nicki Minaj, Lil Wayne, Macy Gray e Future.

O disco alcançou o 2º lugar na Billboard 200 e soma mais de 9 bilhões de streams no Spotify.

Veja a nova música: