Harry Styles anuncia novo single 'Aperture'; veja a data de lançamento

O cantor britânico Harry Styles anunciou o lançamento do single “Aperture” para a próxima sexta-feira, 23, às 21h (horário de Brasília). A faixa marca seu retorno à música após um hiato de três anos e integra o novo álbum "Kiss All The Time. Disco, Occasionally.", previsto para 6 de março.

Divulgado em 15 de janeiro, o quarto disco solo de Styles contará com 12 faixas e terá produção de Kid Harpoon, parceiro recorrente do artista em trabalhos anteriores.

A capa do álbum mostra Styles vestindo jeans em meio a uma área arborizada, iluminada por uma bola de discoteca. Nas redes sociais, fãs celebraram o retorno do cantor e iniciaram especulações sobre possíveis colaborações, incluindo com a cantora Dua Lipa.

Antes desse projeto, Harry Styles lançou três álbuns de estúdio: “Harry Styles” (2017), “Fine Line” (2019) e “Harry’s House” (2022), todos com destaque nas paradas internacionais.