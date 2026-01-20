Pop

Harry Styles anuncia novo single 'Aperture'; veja a data de lançamento

Faixa integra o novo álbum "Kiss All The Time. Disco, Occasionally."

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 15h14.

Última atualização em 20 de janeiro de 2026 às 15h15.

O cantor britânico Harry Styles anunciou o lançamento do single “Aperture” para a próxima sexta-feira, 23, às 21h (horário de Brasília). A faixa marca seu retorno à música após um hiato de três anos e integra o novo álbum "Kiss All The Time. Disco, Occasionally.", previsto para 6 de março.

Divulgado em 15 de janeiro, o quarto disco solo de Styles contará com 12 faixas e terá produção de Kid Harpoon, parceiro recorrente do artista em trabalhos anteriores.

A capa do álbum mostra Styles vestindo jeans em meio a uma área arborizada, iluminada por uma bola de discoteca. Nas redes sociais, fãs celebraram o retorno do cantor e iniciaram especulações sobre possíveis colaborações, incluindo com a cantora Dua Lipa.

Antes desse projeto, Harry Styles lançou três álbuns de estúdio: “Harry Styles” (2017), “Fine Line” (2019) e “Harry’s House” (2022), todos com destaque nas paradas internacionais.

