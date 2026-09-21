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Rare Beauty recria escritório de Selena Gomez em São Paulo

Pop-up que já passou por Madri e Los Angeles integra semana de ativações com a Sephora, incluindo brindes, workshops e experiências

Selena Gomez, fundadora da Rare Beauty (Divulgação)

Selena Gomez, fundadora da Rare Beauty (Divulgação)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 17h27.

Última atualização em 21 de setembro de 2026 às 17h29.

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RESUMO | A Rare Beauty realiza, de 21 a 27 de setembro, o Rare Beauty x Sephora Dreamland no Brasil, com ações digitais e ativações em lojas. Em 23 de setembro, a marca recria o escritório de Selena Gomez no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo, para lançar o Soft Pinch Lip Oil Stick.

A Rare Beauty, marca de beleza fundada por Selena Gomez, aposta em uma semana de experiências para ampliar a conexão com sua comunidade no Brasil. A partir desta segunda-feira, 21, a marca realiza o Rare Beauty x Sephora Dreamland, iniciativa que combina ações no e-commerce e aplicativo da varejista com ativações em lojas de diferentes estados.

Como destaque da programação, a marca promete recriar o escritório de Selena Gomez, especificamente na quarta-feira, 23, em São Paulo. A pop-up já passou por Madri e Los Angeles, e marca o lançamento do Soft Pinch Lip Oil Stick, novo produto para os lábios da Rare Beauty.

Segundo a empresa, a proposta com o espaço customizado é gerar a sensação de "funcionário da Rare Beauty por um dia". Os 50 primeiros visitantes receberão um Soft Pinch Liquid Blush, enquanto os 100 seguintes ganharão um voucher de R$ 50 para compras da marca na Sephora do Shopping JK Iguatemi no próprio dia 23.

A ação será realizada no Cubo JK, no rooftop do Shopping JK Iguatemi, e estará aberta ao público das 11h às 22h.

Sucesso em 2025

O Dreamland não é um conceito inédito. A iniciativa foi criada pela Rare Beauty em 2025, originalmente para o lançamento do blush. Agora, o conceito retorna em uma nova versão e, segundo a marca, exclusivamente para o Brasil.

Neste ano, a experiência também traz uma diferença na escala: além da programação digital, a Dreamland chega a lojas selecionadas da Sephora entre 24 e 27 de setembro, com workshops, desafios, brindes e espaços de interação com os produtos.

A programação física será realizada em 15 lojas distribuídas por São Paulo, Distrito Federal, Ceará, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. No site e no aplicativo da Sephora, a ação vai até o dia 27, com ofertas e brindes exclusivos.

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