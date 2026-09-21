Rare Beauty recria escritório de Selena Gomez em São Paulo

RESUMO | A Rare Beauty realiza, de 21 a 27 de setembro, o Rare Beauty x Sephora Dreamland no Brasil, com ações digitais e ativações em lojas. Em 23 de setembro, a marca recria o escritório de Selena Gomez no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo, para lançar o Soft Pinch Lip Oil Stick.

A Rare Beauty, marca de beleza fundada por Selena Gomez, aposta em uma semana de experiências para ampliar a conexão com sua comunidade no Brasil. A partir desta segunda-feira, 21, a marca realiza o Rare Beauty x Sephora Dreamland, iniciativa que combina ações no e-commerce e aplicativo da varejista com ativações em lojas de diferentes estados.

Como destaque da programação, a marca promete recriar o escritório de Selena Gomez, especificamente na quarta-feira, 23, em São Paulo. A pop-up já passou por Madri e Los Angeles, e marca o lançamento do Soft Pinch Lip Oil Stick, novo produto para os lábios da Rare Beauty.

Segundo a empresa, a proposta com o espaço customizado é gerar a sensação de "funcionário da Rare Beauty por um dia". Os 50 primeiros visitantes receberão um Soft Pinch Liquid Blush, enquanto os 100 seguintes ganharão um voucher de R$ 50 para compras da marca na Sephora do Shopping JK Iguatemi no próprio dia 23.

A ação será realizada no Cubo JK, no rooftop do Shopping JK Iguatemi, e estará aberta ao público das 11h às 22h.

Sucesso em 2025

O Dreamland não é um conceito inédito. A iniciativa foi criada pela Rare Beauty em 2025, originalmente para o lançamento do blush. Agora, o conceito retorna em uma nova versão e, segundo a marca, exclusivamente para o Brasil.

Neste ano, a experiência também traz uma diferença na escala: além da programação digital, a Dreamland chega a lojas selecionadas da Sephora entre 24 e 27 de setembro, com workshops, desafios, brindes e espaços de interação com os produtos.

A programação física será realizada em 15 lojas distribuídas por São Paulo, Distrito Federal, Ceará, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. No site e no aplicativo da Sephora, a ação vai até o dia 27, com ofertas e brindes exclusivos.