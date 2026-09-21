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Quando a carreira já não basta: por que o autoconhecimento ganha força na maturidade

Mudanças de fase, aposentadoria e novas prioridades podem exigir uma revisão profunda sobre quem você é e o que quer

(Stephen Zeigler/Getty Images)

(Stephen Zeigler/Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 17h29.

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Durante décadas, parte da psicologia tratou a maturidade como uma fase de menor capacidade de transformação —- hoje, essa ideia perdeu força. Pessoas mais velhas continuam capazes de aprender, formar novas memórias e desenvolver habilidades, segundo o National Institute on Aging, dos Estados Unidos. 

A terapia pode ajudar pessoas acima dos 60 a lidar com perdas, aposentadoria, mudanças no corpo e transformações de identidade, mas a discussão vai além da saúde emocional: ela toca em um ponto central para qualquer trajetória profissional — o que acontece quando o papel que definiu uma pessoa por anos deixa de fazer sentido?

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A carreira também faz parte da identidade

Durante muito tempo, alguém pode se apresentar como executivo, médica, professora, engenheiro ou empreendedora.

Quando esse papel muda, surge uma pergunta incômoda: quem sou eu sem aquilo que ocupou tanto espaço na minha vida?

Especialistas ouvidos pelo Estadão relatam justamente esse tipo de conflito. A aposentadoria, por exemplo, pode alterar rotina, relações, senso de utilidade e até a forma como uma pessoa se percebe.

O problema não está apenas em parar de trabalhar —- está em precisar reconstruir significado depois de uma mudança de fase.

Recomeçar não é exclusividade de quem está no início

Uma ideia importante da reportagem é que autoconhecimento pode florescer muito depois da juventude.

O National Institute on Aging reforça que envelhecer não significa perder a capacidade de aprender. Adultos mais velhos continuam aptos a desenvolver novas habilidades e formar novas memórias, embora alguns processos possam exigir mais tempo.

Isso desmonta uma crença comum no mercado: a de que reinvenção profissional teria prazo de validade. Mudanças de área, novos projetos, consultoria, empreendedorismo ou uma redução deliberada do ritmo podem acontecer em diferentes momentos da vida.

O ponto de partida é entender o que ainda faz sentido e o que já não representa mais a pessoa que você se tornou.

Maturidade pode trazer mais repertório para decidir

Envelhecer também acrescenta informação. Experiências acumuladas ajudam a reconhecer ambientes em que se trabalha melhor, tipos de liderança que funcionam, limites pessoais e padrões que já se repetiram mais de uma vez.

O próprio National Institute on Aging observa que adultos mais velhos podem preservar — e, em alguns casos, ampliar — conhecimentos ligados à linguagem e ao repertório construído ao longo da vida.

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Na carreira, esse repertório pode tornar escolhas mais conscientes. Não porque a pessoa finalmente tenha todas as respostas, mas porque passa a ter mais evidências sobre si mesma.

Não existe idade certa para mudar de direção

O autoconhecimento não entrega uma resposta definitiva sobre qual caminho seguir.

Ele melhora a qualidade das perguntas:

  • Que parte da minha trajetória ainda quero carregar?
  • O que estou fazendo apenas por hábito?
  • Que tipo de trabalho ainda me mobiliza?
  • O que quero fazer diferente na próxima fase?

A idade muda o contexto. Não elimina a possibilidade de rever escolhas, aprender e construir novos próximos passos.

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