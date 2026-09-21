'A Fazenda 18': briga com Daniel Erthal faz Renê Thristan virar alvo na casa

Renê Thristan virou um dos assuntos centrais de "A Fazenda 18" após protagonizar uma discussão com Daniel Erthal. O conflito começou durante a primeira Prova do Fazendeiro e continuou repercutindo entre os participantes, que passaram a discutir a possibilidade de o ator se tornar um dos alvos da primeira Roça.

Como começou a briga entre Renê e Daniel Erthal?

A discussão aconteceu na quarta-feira, 16, depois que Renê, que participava da dinâmica dos visitantes, vetou Daniel Erthal da primeira Prova do Fazendeiro da temporada.

A decisão fazia parte da dinâmica que permitia aos visitantes retirar um participante da disputa. Renê justificou a escolha afirmando que tinha tido poucas interações com Daniel durante o confinamento.

Daniel reagiu ao veto com uma provocação relacionada à relação de Renê com Ana Bruna Ávila. O ator insinuou que a escolha teria ligação com o fato de Renê não ter conseguido ficar com a influenciadora.

A fala provocou uma reação imediata. Renê acusou Daniel de desrespeitar Ana Bruna e os dois trocaram ofensas durante o bate-boca na sede.

Renê chama Daniel de "macho escroto"

Durante a discussão, Renê afirmou que Daniel deveria respeitar Ana Bruna e o chamou de "macho escroto". O ator respondeu com novas provocações e questionou se o rival pretendia agredi-lo.

Renê também chamou Daniel de "personagenzinho mal montado". O confronto continuou por alguns momentos, até que os dois se afastaram.

Por que os peões passaram a mirar Renê?

A discussão ganhou novos desdobramentos com a aproximação da primeira formação de Roça. Participantes como Lucas Bissoli, Renata Del Bianco e Stephanie Gomes conversaram sobre o conflito e avaliaram que a repercussão poderia influenciar a votação.

Lucas ponderou que ainda não sabia como o público havia recebido a briga. O médico também comentou que Renê não teria contado todo o contexto do episódio, o que dificultaria a avaliação dos demais confinados.

Lucas, Stephanie e Renata avaliam que Daniel terá um bom argumento caso receba votos pela situação envolvendo Ana Bruna, já que ela está beijando Renê, que também teve uma atitude considerada feia com a peoa. #AFazenda pic.twitter.com/K1Cvx2UDcq — MattyBala 💜🐧 #AFazenda (@MattyBala) September 20, 2026

Participantes já desenham Roça com Renê

A fazendeira Fran revelou, em conversa com Maíra e Darlin, que gostaria de ver Renê Thristan, Daniel Erthal e Stephanie Gomes na Roça. A estratégia envolveria testar a força dos participantes e observar quem seria eliminado.

Fran explicou que, caso Renê deixasse o reality, ela interpretaria a permanência de Stephanie como um sinal de força ou como consequência de a peoa ter ficado fora da votação. "De duas uma. Aí mando ela de novo pra saber se era ou não era. Alguma resposta eu vou ter!", afirmou.

Maíra avaliou que indicar Renê poderia levar a casa a votar em Daniel Erthal, colocando os dois na berlinda. Fran, porém, deixou claro que não gostaria de ver o ator na Roça. "Mas eu não quero que o Daniel vá, gente", declarou.

Darlin e Maíra, por sua vez, apostaram no retorno de Daniel ao jogo. "Vai voltar! E ele pode voltar Fazendeiro. Imagina ele voltando como Fazendeiro? Ele ia causar muito, muito!", disse Maíra.

Fazendeira Fran diz que gostaria de Rene, Erthal e Ste na Roça. Maíra ressalta: "Imagina ele [Erthal] volta como Fazendeiro?" https://t.co/n6CWE4NY1N #AFazenda pic.twitter.com/4mYZRXFlrC — A Fazenda (@afazendarecord) September 20, 2026

Renê e Ana Bruna se aproximaram após a polêmica

A relação entre Renê e Ana Bruna se estreitou depois da confusão com Erthal. Na madrugada de sexta-feira, 19, os dois se beijaram no quarto após a festa Fundo do Mar. O momento aconteceu depois de uma aproximação que já vinha sendo observada durante o confinamento.

Ana Bruna havia comentado que tinha receio de que um envolvimento amoroso prejudicasse a amizade entre os dois.

Ana Bruna pro Renê: "Você quer morar comigo em São Paulo, quer ser meu namoradinho? Quer sair do amigo premium plus?" #AFazenda pic.twitter.com/c5AWlzlNAT — Central Reality (@centralreality) September 21, 2026

Quando a primeira Roça será formada?

A primeira Roça de "A Fazenda 18" será formada nesta terça-feira, 22, durante a edição ao vivo do reality show da Record. O programa está previsto para começar às 22h45, depois da novela "Reis".

A formação definirá os primeiros participantes que estarão em risco de eliminação na temporada. A dinâmica contará com a indicação da Fazendeira, a votação dos peões e os poderes do Lampião conquistados por Thaíde na Prova de Fogo.

Fran Almeida, primeira Fazendeira da temporada, está imune e terá o direito de indicar diretamente um participante para a Roça.

Além dela, Eduarda Braum, Jônatas Faro, Rikardo Negro e Tina Calamba também estão imunes. Os quatro conquistaram a proteção na Prova do Jacaré, realizada na quarta-feira, 17.