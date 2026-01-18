Eles criaram shows imersivos no Brasil. Agora querem dobrar a receita com o público final

O mercado de entretenimento ao vivo vive uma corrida por experiências que vão além da tela. O público quer impacto físico, emoção real e memória duradoura — algo difícil de escalar e caro de executar.

É nesse contexto que surge a LightWire, companhia brasileira que mistura arte e tecnologia para criar espetáculos imersivos.

Antes de disputar espaço no palco do America’s Got Talent, programa de televisão criado pelo produtor britânico Simon Cowell em que anônimos precisam demonstrar no palco algum tipo de talento, o grupo construiu sua base atendendo o mercado corporativo, criando conteúdos para eventos fechados, lançamentos e convenções.

Agora a LightWire está no meio de uma virada estratégica: deixar de ser apenas prestadora de serviços para se tornar dona de propriedade intelectual própria, com produtos pensados para o público final e escala internacional.

“Quando vimos o figurino interagir de verdade com o conteúdo, com o vídeo saindo da tela e indo para o corpo da bailarina, ficou claro que não era só técnica. Era uma experiência artística viva”, afirma Daniel de Almeida, um dos sócios fundadores.

A partir dali, o corporativo deixou de ser o fim e passou a financiar algo maior.

O próximo passo é transformar esse impacto emocional em recorrência, sem perder qualidade, enquanto a companhia se prepara para turnês, festivais e novos produtos nos próximos anos.

Do quintal de casa ao mercado corporativo

A LightWire nasceu da trajetória dos irmãos Daniel e Felipe de Almeida, de Cotia, na Grande São Paulo. Eles começaram cedo, aos 20 anos, e acumularam mais de 25 anos de experiência criando conteúdos para grandes eventos corporativos. Era um ambiente que exigia inovação constante, novas linguagens e domínio tecnológico.

Esse histórico foi decisivo. O mercado corporativo pagava a conta e, ao mesmo tempo, funcionava como laboratório.

Cada projeto financiava pesquisa, desenvolvimento e testes de uma linguagem que ainda não existia fora daquele circuito fechado.

A virada aconteceu quando perceberam que o impacto emocional dessas criações não precisava ficar restrito às empresas.

A tecnologia podia sustentar um espetáculo autoral, com narrativa própria e apelo direto ao público.

Verticalização como condição, não escolha

No início, a verticalização não era uma tese estratégica sofisticada. Era necessidade.

“Para viabilizar o tipo de experiência que queríamos criar, não dava para depender de soluções prontas”, afirma Daniel.

A sincronia entre figurino, conteúdo visual, música, movimento e tempo exigia controle total do processo.

A LightWire passou a desenvolver tecnologia própria, figurinos próprios e sistemas proprietários. Arte e engenharia caminharam juntas desde o começo. A verticalização virou o único caminho para garantir liberdade criativa e precisão técnica.

Esse modelo, mais caro e complexo, aumentou o risco operacional, mas criou uma barreira de entrada difícil de replicar.

O Golden Buzzer como validação global

A participação no America’s Got Talent marcou um ponto de inflexão. O Golden Buzzer não mudou a visão do grupo, mas confirmou uma aposta antiga.

“O impacto ao vivo é muito mais potente do que qualquer registro em vídeo”, afirma. O programa colocou essa convicção à prova diante de uma audiência global e altamente exigente.

A reação dos jurados e do público chancelou a proposta. A produção, os competidores e os avaliadores passaram a enxergar a LightWire menos como curiosidade exótica e mais como experiência diferenciada. Sofia Vergara resumiu a percepção em uma palavra: “mindblowing”.

A validação internacional deixou claro que havia potencial real de escala fora do Brasil.

Ser brasileiro ainda é uma barreira

A recepção no exterior mistura curiosidade e ceticismo inicial. A origem brasileira gera desconfiança quando o assunto é tecnologia criativa — até a experiência acontecer ao vivo.

Depois disso, a conversa muda. “Deixa de ser sobre origem e passa a ser sobre impacto”, afirma.

As maiores barreiras não são artísticas. A linguagem da emoção é universal. Os entraves estão no acesso a redes globais, no volume de investimento necessário para escalar e na adaptação dos processos internos para operar internacionalmente.

Para produtores culturais brasileiros, a limitação financeira pesa. O ecossistema norte-americano é mais robusto, o que amplia a desigualdade competitiva em disputas desse porte.

A virada para o B2C aumenta o risco

Em 2025, a LightWire faturou R$ 6 milhões, impulsionada pela visibilidade global após chegar à final do America’s Got Talent como único representante brasileiro.

Para 2026, com a estreia no modelo B2C e os primeiros espetáculos abertos ao público, a empresa projeta dobrar a receita, com faturamento estimado em R$ 12 milhões.

Migrar de prestação de serviços para produto próprio aumenta o risco — e a complexidade. A LightWire decidiu fazer essa virada agora porque avalia que o produto amadureceu.

Tecnologia, figurinos, linguagem artística e equipe chegaram a um nível que permite pensar em recorrência e escala. O mercado corporativo continua relevante, sustentando financeiramente o desenvolvimento e reduzindo riscos no processo.

A companhia também trouxe uma consultoria especializada em processos para profissionalizar a operação. O foco é mapear riscos, ganhar eficiência e garantir sustentabilidade no crescimento.

No B2C, a lógica criativa muda completamente. No corporativo, existe um briefing claro. No espetáculo autoral, a responsabilidade criativa é total.

“Criar um espetáculo de uma hora exige pensar em ritmo, narrativa, silêncio, tensão e emoção”, afirma.

Além disso, toda a divulgação e a busca por patrocínios passam a ser feitas internamente.

O desafio deixa de ser apenas técnico e passa a ser narrativo e operacional ao mesmo tempo.

Um espaço híbrido no entretenimento global

A LightWire se posiciona em um território híbrido: companhia artística, empresa de tecnologia e produtora de experiências. A proposta é criar espetáculos ao vivo que combinem inovação técnica e emoção humana, com linguagem universal.

A tese é clara. Experiências vividas geram memórias mais duradouras do que bens materiais. É nesse espaço que o grupo quer competir.

O maior desafio, olhando para 2026 e além, é transformar emoção em recorrência sem perder qualidade. Isso exige processos bem definidos, ensaios constantes, desenvolvimento contínuo de tecnologia e figurinos mais ágeis.

Nos próximos anos, a LightWire planeja turnês, participação em grandes festivais internacionais e o lançamento de produtos licenciados ligados à marca e aos espetáculos.