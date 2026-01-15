Harry Styles anuncia novo álbum e revela data de lançamento

Harry Styles anunciou nesta quinta-feira, 15, o lançamento de seu quarto álbum de estúdio, "Kiss All The Time. Disco, Occasionally". O trabalho terá 12 faixas e será lançado globalmente em 6 de março.

O título sugere referências à disco music, gênero popularizado nos anos 1970. Styles é conhecido por incorporar elementos de décadas anteriores em sua obra.

O anúncio marca o retorno musical de Styles após o período de turnês e trabalhos audiovisuais. O artista não lançava material inédito desde "Harry’s House", de 2022.

Harry Styles retoma carreira discográfica com ‘Kiss All The Time’

"Kiss All The Time. Disco, Occasionally" amplia a discografia solo do cantor, iniciada com "Harry Styles" (2017), "Fine Line" (2019) e "Harry’s House" (2022). Antes da carreira solo, Styles integrou a "One Direction", grupo que marcou o pop na década passada.

A produção executiva é de Kid Harpoon, colaborador frequente do artista nos três álbuns anteriores. O projeto será lançado pela Columbia Records e terá disponibilidade em diferentes formatos físicos e colecionáveis, incluindo vinil, CD e fitas cassete.