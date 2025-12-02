Tudo que sabemos sobre a segunda temporada de 'Fallout'

'Fallout 2': novos episódios chegam ao streaming ainda em dezembro (Amazon Prime Video/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 15h28.
A segunda temporada de "Fallout" estreia dia 17 de dezembro na Prime Video. A adaptação do videogame pós-apocalíptico reúne Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins e outros nomes no elenco.
Com a data de estreia da segunda temporada se aproximando, os fãs do game e da série querem saber o máximo possível sobre a temporada. Confira tudo o que sabemos.
A segunda temporada de "Fallout" terá seus episódios disponibilizados semanalmente na Prime Video.
Segundo o streaming, a nova temporada terá oito episódios, com final previsto para 4 de fevereiro de 2026.
A estratégia, segundo o Deadline, também define o cronograma de elegibilidade para premiações. Como apenas três episódios estarão disponíveis antes dos prazos de submissão, o estúdio optou por não concorrer ao Globo de Ouro e concentrar a campanha no Emmy de 2026.
A série estará disponível exclusivamente para assinantes em mais de 240 países e territórios. A primeira temporada, que já ultrapassou 100 milhões de espectadores globalmente, segue disponível no catálogo.
Os novos episódios continuam imediatamente após o desfecho épico da primeira temporada. A trama leva os personagens para a região devastada do Mojave e para a cidade pós-apocalíptica de New Vegas.
A trama ainda envolverá a busca de Lucy por seu pai, Hank MacLean (Kyle MacLachlan), revelado no fim da primeira temporada como um antigo funcionário da Vault-Tec mantido em criogenia por séculos.
Permanecendo fiel ao jogo, o universo é um mundo de contrastes entre privilegiados e desamparados, 200 anos depois do apocalipse nuclear.
Moradores de abrigos luxuosos são obrigados a enfrentar a realidade brutal da superfície, repleta de criaturas mutantes e perigos imprevisíveis.
O elenco principal retorna com:
A nova temporada ainda inclui adições reveladas no trailer oficial, como Kumail Nanjiani e Macaulay Culkin.
Já o Deadline confirmou Justin Theroux no papel de Mr. House, figura central do passado do Ghoul, com cenas descritas como “intensos duelos intelectuais”.
O Deadline revelou que Fallout está entre as produções beneficiadas pelo programa de incentivos fiscais da Califórnia.
A segunda temporada recebeu US$ 25 milhões em créditos no ano anterior, quando a série mudou sua produção para Los Angeles, e a terceira temporada já garantiu US$ 42 milhões adicionais. Jonathan Nolan, produtor executivo, afirmou que a equipe está “orgulhosa de filmar na Califórnia e investir na indústria local”.
O programa estadual, ampliado para US$ 750 milhões anuais, busca manter grandes produções em território californiano. A política, segundo autoridades, fortalece empregos, impulsiona a economia e reforça a posição do estado como centro global do audiovisual.