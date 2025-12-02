Pop

Tudo que sabemos sobre a segunda temporada de 'Fallout'

A série de sucesso da Prime Video retorna às telinhas em breve; saiba tudo o que já foi divulgado sobre a nova temporada

'Fallout 2': novos episódios chegam ao streaming ainda em dezembro (Amazon Prime Video/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 15h28.

A segunda temporada de "Fallout" estreia dia 17 de dezembro na Prime Video. A adaptação do videogame pós-apocalíptico reúne Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins e outros nomes no elenco.

Com a data de estreia da segunda temporada se aproximando, os fãs do game e da série querem saber o máximo possível sobre a temporada. Confira tudo o que sabemos.

Quando posso assistir a todos os episódios de 'Fallout'?

A segunda temporada de "Fallout" terá seus episódios disponibilizados semanalmente na Prime Video.

Segundo o streaming, a nova temporada terá oito episódios, com final previsto para 4 de fevereiro de 2026.

A estratégia, segundo o Deadline, também define o cronograma de elegibilidade para premiações. Como apenas três episódios estarão disponíveis antes dos prazos de submissão, o estúdio optou por não concorrer ao Globo de Ouro e concentrar a campanha no Emmy de 2026.

A série estará disponível exclusivamente para assinantes em mais de 240 países e territórios. A primeira temporada, que já ultrapassou 100 milhões de espectadores globalmente, segue disponível no catálogo.

Sobre o que é a segunda temporada de 'Fallout'?

Os novos episódios continuam imediatamente após o desfecho épico da primeira temporada. A trama leva os personagens para a região devastada do Mojave e para a cidade pós-apocalíptica de New Vegas.

A trama ainda envolverá a busca de Lucy por seu pai, Hank MacLean (Kyle MacLachlan), revelado no fim da primeira temporada como um antigo funcionário da Vault-Tec mantido em criogenia por séculos.

Permanecendo fiel ao jogo, o universo é um mundo de contrastes entre privilegiados e desamparados, 200 anos depois do apocalipse nuclear.

Moradores de abrigos luxuosos são obrigados a enfrentar a realidade brutal da superfície, repleta de criaturas mutantes e perigos imprevisíveis.

Qual é o elenco da segunda temporada de 'Fallout'?

O elenco principal retorna com:

  • Ella Purnell (Yellowjackets)
  • Aaron Moten (Emancipation)
  • Walton Goggins (The White Lotus)
  • Kyle MacLachlan (Twin Peaks)
  • Moisés Arias (The King of Staten Island)
  • Frances Turner (The Boys)

A nova temporada ainda inclui adições reveladas no trailer oficial, como Kumail Nanjiani e Macaulay Culkin.

Já o Deadline confirmou Justin Theroux no papel de Mr. House, figura central do passado do Ghoul, com cenas descritas como “intensos duelos intelectuais”.

Incentivos do governo da Califórnia

O Deadline revelou que Fallout está entre as produções beneficiadas pelo programa de incentivos fiscais da Califórnia.

A segunda temporada recebeu US$ 25 milhões em créditos no ano anterior, quando a série mudou sua produção para Los Angeles, e a terceira temporada já garantiu US$ 42 milhões adicionais. Jonathan Nolan, produtor executivo, afirmou que a equipe está “orgulhosa de filmar na Califórnia e investir na indústria local”.

O programa estadual, ampliado para US$ 750 milhões anuais, busca manter grandes produções em território californiano. A política, segundo autoridades, fortalece empregos, impulsiona a economia e reforça a posição do estado como centro global do audiovisual.

Veja o trailer da 2ª temporada de Fallout:

yt thumbnail
