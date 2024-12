As 20 melhores séries de 2024 e onde assisti-las

A gloriosa saga do xogunato, a luta contra o mal na Terra-Média, a busca pela estrela Michelan para uma cozinha caótica.

O ano de 2024 foi recheado — e premiado — de boas séries: de "Xógum" a "Senna", produções dos mais diversos gêneros atraíram milhões de espectadores no streaming. E encheram o bolso das produtoras.

Entre as maiores estreias do ano estão a segunda temporada "House of the Dragon" — que registrou uma média de 25 milhões de espectadores e orçamento estimado de US$ 200 milhões pela nova temporada — e a segunda de "Anéis do Poder", que alcançou cerca de 55 milhões em público, com custo total de R$ 2,4 bilhões por temporada.

Na indústria, "The Bear" quebrou o recorde de indicações ao Emmy, com 23 nomeações, e ganhou, neste ano, três estatuetas.

"Bebê Rena", aposta arriscada da Netflix, levou quatro prêmios para casa e liderou o ranking de séries assistidas na plataforma no mês de lançamento, em abril deste ano.

Prêmios, audiência e orçamento, no entanto, não são garantias de qualidade. Mas é possível chegar a um consenso: a EXAME POP separou as 20 melhores séries de 2024, segundo os jornalistas da editoria.

Veja o ranking abaixo:

As 20 melhores séries de 2024

20º - Senna

Sinopse: Apaixonado por carros desde a infância, Ayrton Senna se tornou uma lenda do esporte, até que uma tragédia mudou a Fórmula 1 para sempre.

Onde assistir: Netflix

19º - Pedaço de Mim

Sinopse: Um fenômeno raro faz com que uma mulher fique grávida de gêmeos de dois pais diferentes. Agora, ela luta para esconder segredos e manter a família unida.

Onde assistir: Netflix

18º - Only Murders in the Building | Temporada 4

Sinopse: "Only Murders In The Building" acompanha a história de três desconhecidos que compartilham uma obsessão por crimes e de repente, se veem envolvidos em um quando investigam a misteriosa morte de um vizinho no prédio em que moram em Nova York.

Onde assistir: Disney+

17º - Slow Horses | 4ª temporada

Sinopse: Esta série de espionagem com toques de drama e humor negro conta a história de uma equipe de agentes da inteligência britânica que trabalha em um dos departamentos de pior reputação do MI5 devido a inúmeros erros que custaram suas carreiras. Liderados por Jackson Lamb (o vencedor do Oscar Gary Oldman), um líder brilhante, mas irascível, eles navegarão pelos artifícios do mundo da espionagem para defender a Inglaterra das forças do mal.



Onde assistir: Apple TV

16º - Monstros | 1ª temporada

Sinopse: Esta série sobre um crime real examina as vidas dos irmãos Menendez, condenados pelo assassinato brutal dos pais em 1989.



Onde assistir: Netflix

15º - Os Outros | 2ª temporada

Sinopse: Em um condomínio de casas de luxo, Cibele encontra respostas inesperadas à busca por Marcinho. Elas envolvem Sérgio, eleito vereador, em um novo embate com a atual vizinha, Raquel.

Onde assistir: Globoplay

14º - The Boys | 4ª temporada

Sinopse: O mundo está à beira da ruína. Victoria Neuman está cada vez mais perto do Salão Oval sentindo a pressão do Capitão Pátria, cujo poder está se consolidando. Bruto está com pouco tempo de vida, afastado do filho da Becca, e a equipe de The Boys cansou de suas mentiras. Com os riscos extremamente altos, eles precisam encontrar um modo de trabalhar juntos para salvar o mundo antes que seja tarde.



Onde assistir: Prime Video

13º - Agatha Desde Sempre | 1ª temporada

Sinopse: A infame Agatha Harkness encontra-se sem poderes depois de um Jovem gótico ajudá-la a se libertar de um feitiço distorcido. Ela se mostra interessada quando ele pede que seja levado ao lendário Caminho das Bruxas, um caminho mágico de provações que recompensará a bruxa sobrevivente com o que lhe falta. Juntos, Agatha e esse misterioso Jovem reúnem um coven desesperado e partem para o Caminho...

Onde assistir: Disney+

12º - Pinguim | 1ª temporada

Sinopse: Após a queda dos Carmines, Oswald “Oz” Cobb está pronto para assumir o controle de Gotham e dar à sua mãe a vida que ele sempre lhe prometeu. Mas primeiro, ele terá de enfrentar inimigos novos e antigos, além do seu tão odiado apelido – O Pinguim – que não tornará o caminho deste gangster tão fácil.



Onde assistir: Max

11º - Sr. e Sra. Smith | 1ª temporada

Sinopse: Conheçam os Smiths, dois desconhecidos solitários, John e Jane, que abriram mão de suas vidas e identidades para se tornarem parceiros – tanto na espionagem quanto no casamento.



Onde assistir: Prime Video

10º - Amor da Minha Vida

Sinopse: Se o amor da sua vida estivesse ao seu lado o tempo todo, quanto tempo levaria para você perceber? Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros estrelam esta comédia romântica irresistível sobre os altos e baixos de Bia e Victor, suas vidas amorosas e a amizade inabalável.

Onde assistir: Disney+

9º - Cem Anos de Solidão | 1ª temporada

Sinopse: Na pacata cidade de Macondo, sete gerações da família Buendía vivem o amor, o esquecimento e a impossibilidade de fugir do passado e do próprio destino.



Onde assistir: Netflix

8º - The Bear | 3ª temporada

Sinopse: Carmy, um jovem chefe requintado, volta para Chicago para administrar a lanchonete de sua família. Enquanto ele luta para transformar a loja e a si mesmo, ele trabalha ao lado de uma equipe medíocre que acaba se transformando na sua família.

Onde assistir: Disney+

7º - Anéis de Poder: O Senhor dos Anéis | 2ª temporada

Sinopse: Tendo início em uma época de relativa paz, a série acompanha um grupo de personagens que enfrentam o ressurgimento do mal na Terra-média. Das profundezas escuras das Montanhas de Névoa, das majestosas florestas de Lindon, do belíssimo reino da ilha de Númenor, até os confins do mapa, esses reinos e personagens criarão legados que permanecerão vivos muito além de suas partidas. Na segunda temporada, Sauron retornou... Com planos de dominar toda a Terra-Média.

Onde assistir: Prime Video

6º - True Detective: Terra Noturna | 4ª temporada

Sinopse: Série de suspense antológica da HBO que acompanha duplas de detetives atormentados e as investigações intensas que os levam ao limite.

Onde assistir: Max

5º Fallout | 1ª temporada

Sinopse: Baseada em uma das maiores séries de videogame de todos os tempos, Fallout é a história de quem tem e de quem não tem, em um mundo onde não existe quase nada para se ter. 200 anos após o apocalipse, uma habitante pacífica de um agradável refúgio é forçada a se aventurar na superfície e fica chocada quando descobre a terra devastada que a espera.

Onde assistir: Prime Video

4º - Bebê Rena

Sinopse: Um comediante é gentil com uma mulher vulnerável, despertando uma obsessão sufocante que pode acabar com as vidas dos dois.

Onde assistir: Netflix

3º - Ripley

Sinopse: Um trambiqueiro adentra no mundo da riqueza e do privilégio ao aceitar um trabalho na Itália. Mas, para aproveitar a vida boa, ele precisa criar uma teia de mentiras.

Onde assistir: Netflix

2º - Xogum: A Gloriosa Saga do Japão | 1ª temporada

Sinopse: Ambientada no Japão de 1600, o Senhor Yoshii Toranaga está lutando pela sua vida à medida que seus inimigos no Conselho dos Regentes se unem contra ele, quando um navio europeu misterioso é encontrado encalhado em um vilarejo de pescadores próximo.

Onde assistir: Disney+

1º - Hacks | 3ª temporada

Sinopse: A série explora uma mentoria sombria que se forma entre Deborah Vance, uma lendária comediante de Las Vegas, e uma pária de 25 anos.

Onde assistir: Max