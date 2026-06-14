Campos ou Lyra: quem lidera a disputa pelo governo de Pernambuco?

Desde o fim de maio, duas pesquisas sobre a corrida eleitoral pelo governo de Pernambuco foram divulgadas. A disputa está acirrada entre a governadora Raquel Lyra (PSD), que tenta a reeleição, e o ex-prefeito de Recife, João Campos (PSB).

No dia 28 de maio, foi divulgado o levantamento do instituto Datafolha sobre o estado. Cerca de duas semanas depois, na última quinta-feira, 11 de junho, o instituto Real Time Big Data soltou outra pesquisa.

A seguir, confira os principais números de cada estudo.

Datafolha - 28 de maio

Segundo os resultados de maio, a vantagem era de Raquel Lyra, que tinha 48% das intenções de voto no período. João Campos não estava muito atrás, com 43%. Por fim, Ivan Moraes (PSOL), registrava 2%. Brancos e nulos somavam 4%, e 2% se diziam indecisos.

Na simulação de segundo turno, Raquel Lyra aparece à frente de João Campos. A governadora registra 51% das intenções de voto, contra 44% do ex-prefeito do Recife. Brancos e nulos representam 4%, enquanto 1% dos entrevistados se declarou indeciso.

Real Time Big Data - 11 de junho

Em junho, João Campos aparece na liderança, com 45% das intenções de voto. Lyra registra 40%, e Ivan Morais, 3%. Ao todo, 6% dos entrevistados votariam branco ou nulo, mesmo índice dos que preferiram não responder.

Em um segundo turno entre os dois mais votados, Campos vence com 46%, contra os 41% de Lyra. Votos brancos e nulos somam 6%, e 7% não quiseram responder.