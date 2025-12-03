GTA 6: quando o jogo vai ser lançado e o que esperar?

Após uma longa espera desde seu anúncio, a desenvolvedora Rockstar Games finalmente confirmou que o Grand Theft Auto VI, mais conhecido como GTA 6, será lançado em 19 de novembro de 2026. A data já é o segundo adiamento oficial: a estreia do game havia sido remarcada anteriormente para 26 de maio de 2026.

Apesar dos atrasos, a Rockstar justifica a nova data afirmando que os meses adicionais são necessários para dar o “polimento” final e entregar um título 'à altura das expectativas".

Enquanto isso, o que se sabe sobre o conteúdo de GTA 6 tem deixado a comunidade animada: os vídeos promocionais chamaram atenção pelo visual detalhado e ofereceram um primeiro olhar sobre recursos e mecânicas que devem estar presentes quando o jogo for lançado.

A trama do jogo

O último trailer, lançado em maio de 2025, apresentou a dinâmica entre os protagonistas, o casal de criminosos Jason Duval e Lucia Caminos, mostrando que eles se veem em uma situação de alto risco e que precisarão confiar um no outro para sobreviver a uma conspiração que atravessa o estado de Leonida.

Na história, o casal busca ascensão financeira e, para isso, mergulha em uma rede de crime organizado com aventuras perigosas.

Até o momento, está confirmado que GTA 6 chegará ao PS5 e ao Xbox Series X/S em 2026 e terá três preços: a Premium com preço de 109,99 libras, a Deluxe por 89,99 libras e a Padrão por 69,99 libras.