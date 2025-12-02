Governador da Califórnia vira aposta de Hollywood para a eleição de 2028

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, está conquistando o apoio, e o bolso, de Hollywood para uma possível candidatura à Casa Branca em 2028.

Newsom tem atraído atenção ao enfrentar publicamente o presidente Donald Trump após um período de relativa inércia da oposição ao governo republicano.

A postura combativa do governador agrada aos democratas da indústria do entretenimento. "Ele é um lutador, é disso que precisamos!", declarou um produtor de alto escalão ao Deadline.

O executivo, descrito como um importante doador do Partido Democrata há décadas, elogiou a estratégia de Newsom de confrontar Trump tanto nas redes sociais quanto nos tribunais. "Eu só gostaria que mais democratas, como Schumer e a liderança no Congresso, o imitassem, não aceitassem nenhuma besteira de Trump", acrescentou.

No estado mais rico do país, há uma divisa norte-sul no que tange o apoio financeiro às campanhas eleitorais.

O eixo do Vale do Silício, ao norte, tem se alinhado ao governo Trump para expandir a indústria da inteligência artificial, se opondo às políticas de Newsom de maior regulamentação da tecnologia.

Já na região de Los Angeles, Trump tem encontrado resistência do governo estadual e da indústria do entretenimento.

Apoio de celebridades

"Cheques grandes estão sendo escritos", afirmou James Costos ao Deadline. Ex-embaixador dos Estados Unidos na Espanha durante o governo Obama, Costos destaca que o apoio começou lento após a derrota democrata em novembro de 2024. Nos últimos meses, porém, o partido azul tem buscado se recuperar.

"Houve um crescimento de momento, eventos, vitórias legais, o efeito Kimmel, a resistência crescendo e isso está se transformando em formas claras de lutar contra os excessos da administração e se organizar para vencer em 2026 e 2028", disse.

Aliás, o "efeito Kimmel" tem se mostrado relevante em Hollywood. Após o apresentador Jimmy Kimmel ter seu programa televisivo suspenso em setembro por influência de Trump, o público e seus colegas foram à sua defesa. Desde então, o programa já retornou ao ar e o caso se tornou uma preocupação para profissionais do entretenimento.

O apresentador e comediante Bill Maher já demonstrou publicamente entusiasmo com Newsom. "'Por que você apoia Gavin? Ele é muito de esquerda.' Sim, mas ele tem se movido para o centro ultimamente, e ele meio que teve seu momento agora", disse Maher em seu programa Real Time.

Um produtor bem conectado que doou para muitos democratas ao longo dos anos, incluindo Newsom, admitiu ao Deadline que ainda não há consenso sobre quem será o melhor candidato em 2028. Já outro grande doador afirmou: "Se você conversar com alguém que realmente importa, todos querem ter certeza de que estão no trem de Newsom".

Políticas de incentivo a Hollywood

A expansão do programa de incentivos fiscais para cinema e TV da Califórnia fortaleceu o apoio a Newsom em Hollywood.

O governador mais que dobrou o valor anual do programa, elevando-o para US$ 750 milhões no início de 2025. Em 20 de novembro, US$ 313 milhões foram distribuídos para 17 produções de TV.

Entre os projetos contemplados estão a terceira temporada de Fallout, da Amazon, que recebeu US$ 42 milhões, segundo o Deadline.

A legislação prevê um aumento no crédito disponível para projetos individuais de 20% para 35% para valores pagos ou incorridos em Los Angeles. Também eleva o teto de incentivo por produção para US$ 120 milhões.

Além disso, a norma triplica o financiamento para filmes independentes, de US$ 26 milhões para US$ 75 milhões.

"Quando fazemos investimentos inteligentes como nosso crédito fiscal para filmes, estamos mantendo talentos aqui em casa, apoiando empregos sindicais bem remunerados e fortalecendo uma indústria que define a marca da Califórnia", disse Newsom em comunicado.

Colleen Bell, diretora da Comissão de Cinema da Califórnia, disse ao Deadline que os novos projetos representam mais do que criatividade na tela. "Eles representam empregos, oportunidade e estabilidade para as pessoas que fazem nossa indústria funcionar", declarou.

Bell acrescentou que a Califórnia está enviando um sinal claro. "Estamos investindo em nossa mão-de-obra e reafirmando nosso compromisso de manter a produção aqui, onde ela pertence."

Newsom vs. Trump

O enfrentamento público com Trump tem projetado Newsom nacionalmente.

Ele está no segundo mandato como governador da Califórnia, cargo que ocupa desde 2019. Antes, foi vice-governador do estado entre 2011 e 2019 e prefeito de São Francisco entre 2004 e 2011.

Na campanha de 2024, Newsom foi cotado como um dos nomes que poderiam disputar a Casa Branca caso Joe Biden desistisse. No entanto, Biden insistiu na campanha até julho. Quando desistiu, indicou sua vice, Kamala Harris, o que deixou pouco espaço para outras candidaturas.

Os primeiros meses do governo Trump foram acompanhados de um certo silêncio da oposição. Com protestos que começaram em Los Angeles e se espalharam pelo país, isso começou a mudar.

Newsom passou a questionar abertamente as ações de Trump na cidade. O presidente enviou a Guarda Nacional para coibir protestos no estado, mesmo sem aval estadual, como é praxe. O governador contestou a medida publicamente e na Justiça, o que atraiu a ira de Trump.

Perguntado se mandaria prender Newsom, o presidente respondeu: "Eu faria isso. Ele tem feito um trabalho terrível. Eu gosto de Gavin Newsom. Ele é um cara legal, mas muito incompetente. Todo mundo sabe".

Em resposta, o governador fez um discurso na TV com ataques ao governo federal. "Enviar combatentes de guerra às ruas não tem precedentes e ameaça os fundamentos da nossa democracia", disse. "Donald Trump se comporta como um tirano, e não como um presidente."

Donna Bojarsky, ativista cívica e estrategista política, disse ao Deadline que Newsom "capturou o zeitgeist e o espírito dos eleitores". Ela credita sua disposição de assumir riscos, algo frequentemente em falta na política, assim como liderança.

"Ninguém quer realmente mergulhar na corrida presidencial ainda, mas acho que as pessoas estão profundamente impressionadas e curiosas para ver como os próximos meses vão ser", afirmou.

Em 2026, ocorrem as eleições de meio de mandato nos EUA. Se o partido democrata conquistar uma parcela maior do Congresso, Trump pode perder muito da sua base de poder político. A menos de um ano, lideranças da oposição, como Newsom, podem enfraquecer o governo e se projetar para a presidência em 2028.