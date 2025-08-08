Atores famosos que são 'nepo babies' — e você pode não saber

O mundo do entretenimento está cheio de histórias surpreendentes, e muitas vezes, nomes que brilham nas telas e palcos têm conexões familiares que você talvez nunca tenha suspeitado.

Os chamados nepo babies — filhos ou parentes próximos de celebridades influentes — aproveitam legados, redes de contato e visibilidade desde cedo, facilitando a entrada e o progresso nas indústrias artísticas.

Angelina Jolie: filha dos atores Jon Voight e Marcheline Bertrand, Angelina cresceu imersa no universo das artes dramáticas. Apesar da grande carga de legado, ela se consolidou como uma estrela global, tanto na atuação quanto no ativismo humanitário.

Zoë Kravitz: filha do músico Lenny Kravitz e da atriz Lisa Bonet, Zoë se destaca com uma carreira multifacetada em atuação, música e moda. Seu papel icônico como Mulher-Gato em The Batman reforça o talento herdado e cultivado.

Bill Skarsgård: filho do ator sueco Stellan Skarsgård, Bill ficou famoso por sua aterrorizante interpretação de Pennywise em It: A Coisa. Ele faz parte de uma família de atores (incluindo seus irmãos Alexander e Gustaf), mantendo viva a tradição artística familiar.

Miley Cyrus: filha do cantor Billy Ray Cyrus, Miley começou sua carreira em Hannah Montana, ao lado do pai, mas rapidamente se lançou em uma carreira musical internacionalmente influente, que vai além de seu legado familiar.

Lily-Rose Depp: filha do ator Johnny Depp e da cantora Vanessa Paradis, Lily-Rose se destaca tanto no cinema quanto na moda, representando uma nova geração que dialoga com o legado dos pais, sem perder a própria identidade.

Lily Collins: filha do renomado músico Phil Collins, Lily já conquistou seu próprio espaço com papéis em séries como Emily in Paris e filmes variados, mostrando que talento e legado podem andar juntos.

Atores brasileiros com pais famosos