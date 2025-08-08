Atores famosos que são 'nepo babies' — e você pode não saber

Lily-Rose Depp: atriz é filha do ator Johnny Depp (Axelle/Bauer-Griffin / Colaborador/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 8 de agosto de 2025 às 12h00.
O mundo do entretenimento está cheio de histórias surpreendentes, e muitas vezes, nomes que brilham nas telas e palcos têm conexões familiares que você talvez nunca tenha suspeitado.
Os chamados nepo babies — filhos ou parentes próximos de celebridades influentes — aproveitam legados, redes de contato e visibilidade desde cedo, facilitando a entrada e o progresso nas indústrias artísticas.
Angelina Jolie: filha dos atores Jon Voight e Marcheline Bertrand, Angelina cresceu imersa no universo das artes dramáticas. Apesar da grande carga de legado, ela se consolidou como uma estrela global, tanto na atuação quanto no ativismo humanitário.
Zoë Kravitz: filha do músico Lenny Kravitz e da atriz Lisa Bonet, Zoë se destaca com uma carreira multifacetada em atuação, música e moda. Seu papel icônico como Mulher-Gato em The Batman reforça o talento herdado e cultivado.
Bill Skarsgård: filho do ator sueco Stellan Skarsgård, Bill ficou famoso por sua aterrorizante interpretação de Pennywise em It: A Coisa. Ele faz parte de uma família de atores (incluindo seus irmãos Alexander e Gustaf), mantendo viva a tradição artística familiar.
Miley Cyrus: filha do cantor Billy Ray Cyrus, Miley começou sua carreira em Hannah Montana, ao lado do pai, mas rapidamente se lançou em uma carreira musical internacionalmente influente, que vai além de seu legado familiar.
Lily-Rose Depp: filha do ator Johnny Depp e da cantora Vanessa Paradis, Lily-Rose se destaca tanto no cinema quanto na moda, representando uma nova geração que dialoga com o legado dos pais, sem perder a própria identidade.
Lily Collins: filha do renomado músico Phil Collins, Lily já conquistou seu próprio espaço com papéis em séries como Emily in Paris e filmes variados, mostrando que talento e legado podem andar juntos.
Pedro Novaes: filho dos atores Letícia Spiller e Marcello Novaes, Pedro ganhou destaque como protagonista da novela Garota do Momento em 2024. Apesar de seu legado familiar, ele se dedica ao trabalho árduo para construir sua própria trajetória.
João Guilherme: filho do cantor sertanejo Leonardo, João tem carreira diversificada entre música, atuação e influência digital, mostrando que o nome famoso pode ser um trampolim, mas não é suficiente sem a dedicação para ampliar seu alcance em diferentes áreas artísticas.
Rafa Vitti: filho dos atores João Vitti e Valéria Alencar, Rafa obteve visibilidade em novelas como Malhação. Sua escolha de seguir os passos dos pais demonstra o equilíbrio entre legado familiar e esforço pessoal para construir uma carreira sólida.
Fernanda Torres: filha dos ícones Fernanda Montenegro e Fernando Torres, Fernanda trilhou um caminho próprio nas artes, ganhando reconhecimento em cinema, teatro e televisão, sendo premiada pela qualidade e diversidade de seu trabalho.
Gabriela Duarte: filha da atriz Regina Duarte, Gabriela prosperou na carreira artística, com papéis marcantes em novelas e filmes. Ela trabalhou ao lado da mãe, mostrando o peso do legado familiar e, ao mesmo tempo, seu diferencial como atriz.
Lug de Paula, Bruno Mazzeo e Nizo Neto: filhos do lendário Chico Anysio, esses irmãos seguiram seus próprios caminhos na comédia e na televisão brasileira, cada um traçando sua trajetória única, mas sempre vinculados à grande influência do pai.
Isabel Teixeira: filha dos atores Tarcísio Meira e Glória Menezes, possui uma carreira marcada por escolhas próprias nas artes, afirmando sua identidade única em meio ao poderoso legado familiar.