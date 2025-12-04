HBO confirma estreia da 3ª temporada de 'Euphoria'; veja data

A terceira temporada de "Euphoria" já tem data para estrear: os novos episódios chegam à HBO em abril de 2026. O novo ano da série chega mais de quatro anos após o final da segunda temporada e marca o retorno de um dos maiores fenômenos recentes da emissora.

Criada por Sam Levinson, a produção acompanha um grupo de adolescentes que vivem em meio a um universo marcado por drogas, sexo, crimes e traições. Ao longo dos anos, "Euphoria" se consolidou como o quarto maior sucesso da emissora.

Ao longo de sua trajetória, "Euphoria" já recebeu 25 indicações ao Emmy e venceu 9 estatuetas. Entre os prêmios estão o de Melhor Ator Convidado em Série Dramática, em 2022, para Colman Domingo, como Ali, além de duas vitórias de Zendaya como Melhor Atriz em Série Dramática, nos anos de 2020 e 2022, pelo papel de Rue.

Quais atores retornam pra terceira temporada?

A maior parte do elenco original volta na terceira temporada. Estão confirmados Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney e Colman Domingo.

Também retornam Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Dominic Fike, Nika King, Alanna Ubach, Daeg Faerch, Melvin Bonez Estes, Paula Marshall, Sophia Rose Wilson e Zak Steiner.

Alguns nomes ficaram de fora da lista divulgada pela HBO. Austin Abrams e Algee Smith não aparecem entre os confirmados.

Storm Reid, que interpreta Gia, irmã de Rue, afirmou em novembro que sua personagem não estará na terceira temporada.

Barbie Ferreira, que viveu Kat, deixou a série em agosto de 2022. Angus Cloud, intérprete de Fezco, morreu aos 25 anos, em julho de 2023.

Quem se junta ao elenco da terceira temporada?

A nova temporada contará com uma série de estreias no elenco. Rosalía, Trisha Paytas, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler, Eli Roth e Marshawn Lynch entram pela primeira vez no universo de Euphoria.

Também foram anunciados Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hébert, Anna Van Patten, Asante Blackk, Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Colleen Camp, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian, Jessica Blair Herman, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Rebecca Pidgeon e Sam Trammell.

A temporada ainda marca a participação de Sharon Stone, que interpreta uma showrunner com quem Lexi (Maude Apatow) vai trabalhar.

Qual é a história da terceira temporada?

Durante uma apresentação da HBO Max em Londres, Sam Levinson revelou que a nova fase da série avança cerca de cinco anos no tempo. Segundo o criador, esse intervalo foi escolhido por parecer um ponto natural para os personagens, já que, se tivessem ido para a faculdade, estariam formados nesse momento.

A trama retoma a história de Rue ao sul da fronteira, no México. A personagem está endividada com Laurie e tenta encontrar formas de pagar essa dívida.

Cassie passa a viver nos subúrbios ao lado de Nate. Os dois estão noivos, e ela se mostra muito viciada em redes sociais e invejosa do que parecem ser as grandes vidas que seus antigos colegas do ensino médio estão levando.

Levinson também confirmou que Cassie e Nate de fato se casam e prometeu que essa será uma noite inesquecível na temporada.

Jules, por sua vez, está na faculdade de artes, insegura com a possibilidade de seguir carreira como pintora e tentando evitar responsabilidades ao máximo.

Maddy trabalha em Hollywood, em uma agência de talentos, além de manter seus próprios trabalhos paralelos.