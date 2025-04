Atriz de 'Emily em Paris' deixa série na quinta temporada; saiba o que muda

A atriz Camille Razat, conhecida por interpretar Camille na série “Emily em Paris”, anunciou sua saída do elenco antes do início das gravações da quinta temporada.

Em uma publicação no Instagram, a atriz explicou que decidiu se afastar da produção após sentir que a trajetória de sua personagem chegou a um desfecho natural na quarta temporada. Ela ressaltou que essa decisão foi tomada "com gratidão e carinho" pelo trabalho realizado, destacando que as portas permanecem abertas para um possível retorno no futuro.

Saída da personagem e continuidade da série

No enredo, a saída de Camille foi alinhada à decisão da personagem de buscar a maternidade, encerrando seu arco de forma coerente com os acontecimentos da temporada anterior.

Colegas de elenco, como Lily Collins e Lucien Laviscount, manifestaram apoio nas redes sociais, destacando a importância da atriz para a série e a parceria construída ao longo das temporadas.

O futuro de 'Emily em Paris'

“Emily em Paris” seguirá para a quinta temporada, ainda sem previsão de estreia, enquanto a protagonista Emily, interpretada por Lily Collins, muda-se para Roma, abrindo espaço para novas histórias e personagens na trama.