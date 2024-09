Farm ganha destaque em "Emily in Paris" com look usado por Lily Collins

A atriz Lily Collins, que interpreta a protagonista Emily na série "Emily in Paris", da Netflix, apareceu em um dos episódios da quarta temporada vestindo uma peça da Farm, marca carioca conhecida por suas estampas coloridas e vibrantes. O look escolhido para a cena é um macaquinho psicodélico, parte de uma parceria entre a Farm e a Adidas, que custa R$ 419,99 no site da marca. As informações são da CNN Brasil.

O episódio, que faz parte da segunda fase dessa quarta temporada, destaca a personagem Emily em uma de suas corridas pelas ruas da França. A escolha da peça reflete o estilo descontraído e alegre da Farm, que busca inspiração na cidade do Rio de Janeiro para suas coleções, e agora conquista o público internacional com sua presença em uma das séries mais populares da atualidade.

Modelo da Farm usado na série 'Emily in Paris' (Reprodução - Farm) (Farm/Reprodução)

Moda em "Emily in Paris"

"Emily in Paris" se consolidou como uma referência na moda televisiva, com seus figurinos sempre sendo comentados e replicados por fãs ao redor do mundo. A série, além de seu enredo focado nas aventuras de Emily na capital francesa, usa a moda como um dos pilares da narrativa. Os looks escolhidos para a personagem principal são frequentemente ousados, misturando tendências globais e peças icônicas.

Na primeira parte da quarta temporada, outra marca brasileira já havia ganhado espaço na série. A personagem Mindy, melhor amiga de Emily, foi vista usando um look da PatBo, uma marca da estilista Patricia Bonaldi. A combinação incluía um body e uma saia longa com estampa exclusiva, também destacando o talento brasileiro no cenário da moda internacional.

A expansão global da Farm

A Farm, nascida no Rio de Janeiro, se destaca por suas peças que celebram o estilo de vida carioca, com estampas vibrantes e um design que remete à leveza da cidade. A marca, ao longo dos anos, tem conquistado novos mercados fora do Brasil, e sua colaboração com a Adidas é um exemplo de como busca unir o estilo brasileiro com o mercado esportivo global.

A aparição em "Emily in Paris" é um marco importante para a Farm, que já tem uma base sólida de clientes internacionais. A colaboração com a Adidas, em particular, tem sido um sucesso, trazendo visibilidade para a marca em outros mercados e expandindo seu alcance global.