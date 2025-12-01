Netflix restringe função de transmissão do celular para a TV

Usuários da Netflix que utilizam o recurso de transmissão (cast) do aplicativo no celular para assistir ao conteúdo na TV estão sendo surpreendidos com a remoção silenciosa dessa funcionalidade. A mudança, relatada ao longo das últimas semanas, afeta, por exemplo, quem usa dispositivos com sistema Google TV, como o Chromecast ou o mais recente TV Streamer, que agora não aparecem mais como opção de espelhamento.

De acordo com reportagem do site Android Authority, a Netflix atualizou sua página de suporte informando que “não oferece mais suporte para a transmissão de conteúdo de dispositivos móveis para a maioria das TVs e dispositivos de streaming”. A empresa orienta os usuários a utilizarem o controle remoto do aparelho para acessar e navegar o catálogo.

Um representante do atendimento ao cliente da Netflix disse que a decisão tem como objetivo “melhorar a experiência do usuário”, argumento que tem sido contestado por diversos assinantes. Para muitos, a navegação pelo celular é mais prática e intuitiva do que o uso do controle remoto tradicional.

Mudança afeta também planos sem anúncios

As primeiras restrições ao recurso de transmissão começaram a ser implementadas pela Netflix no início do ano. Naquela fase, ainda era possível utilizar a função em modelos mais recentes do Chromecast com Google TV ou em planos sem anúncios.

Agora, no entanto, a nova política passa a valer para todos os tipos de assinatura, inclusive os planos premium. Apenas versões mais antigas do Chromecast ou TVs com suporte nativo ao Google Cast mantêm o recurso ativo. Mesmo nesses casos, a funcionalidade está disponível apenas para usuários de planos sem anúncios.

Relatos em fóruns como o Reddit confirmam que a função foi desabilitada na maioria das smart TVs com Google TV embutido e em dispositivos de streaming mais recentes. Nesses casos, os aparelhos simplesmente deixam de aparecer como opções de transmissão no aplicativo da Netflix.