Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Lançamentos da Netflix em dezembro de 2025: veja os filmes e as séries

Entre os destaques estão o volume 2 e 3 de 'Stranger Things', a quinta temporada de 'Emily em Paris' e a estreia de 'Jay Kelly', cotado ao Oscar de 2026

Netflix: o que chega ao streaming em dezembro de 2025? (Divulgação)

Netflix: o que chega ao streaming em dezembro de 2025? (Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 19h28.

Tudo sobreNetflix
Saiba mais

Dezembro chega à Netflix com uma programação repleta de estreias, incluindo novas temporadas de séries aclamadas, filmes emocionantes e eventos ao vivo que vão agitar as festas de fim de ano.

Entre os destaques do mês, estão os novos episódios de Stranger Things, com o aguardado Volume 2 da 5ª temporada, a chegada de Emily em Paris para a 5ª temporada e o retorno de Ilhados com a Sogra.

A plataforma ainda traz grandes filmes, como o clássico Drácula de Bram Stoker, Top Gun - Ases Indomáveis e o retorno de Scooby-Doo em novas aventuras. Para os fãs de esporte, Jake Paul enfrenta Anthony Joshua ao vivo, enquanto a NFL no Natal promete muito mais emoção para os fãs de futebol americano.

Confira abaixo a programação completa:

O que entra em cartaz na Netflix em dezembro de 2025

Séries que entram na Netflix em dezembro de 2025

  • Ilhados com a Sogra: Temporada 3 | 03/12/2025
  • O Preço da Confissão | 05/12/2025
  • Emily em Paris: Temporada 5 | 18/12/2025
  • Stranger Things: Temporada 5: Volume 2 | 25/12/2025
  • Stranger Things: Temporada 5: Volume 3 | 31/12/2025

Filmes que entram na Netflix em dezembro de 2025

  • Drácula de Bram Stoker | 01/12/2025
  • Zona de Risco | 01/12/2025
  • Top Gun - Ases Indomáveis | 02/12/2025
  • Lisa Frankenstein | 02/12/2025
  • O Amor Não Tira Férias | 02/12/2025
  • O Segredo do Papai Noel | 03/12/2025
  • Jay Kelly | 05/12/2025
  • Quem Vai Salvar o Natal? 2 | 05/12/2025
  • Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out | 12/12/2025
  • Scooby-Doo | 11/12/2025
  • Scooby-Doo 2: Monstros à Solta | 11/12/2025
  • A Hora da Estrela | 13/12/2025
  • Matrix | 18/12/2025

Netflix ao vivo

  • Jake Paul vs. Anthony Joshua | 19/12/2025
  • NFL no Natal: Lions vs. Vikings | 25/12/2025

Este conteúdo foi feito com auxílio de inteligência artificial e foi editado por um jornalista da equipe da EXAME.

Acompanhe tudo sobre:NetflixStreamingSériesFilmes

Mais de Casual

Final da Libertadores: 10 bares para assistir ao jogo em São Paulo

Como a Aperol quer simplificar a receita do seu drinque mais famoso

Levi’s traz jeans japonês ao Brasil em loja conceito

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Mais na Exame

Mundo

Trump conversou por telefone com Maduro sobre possível encontro, diz jornal

Mercados

Ibovespa fecha acima de 159 mil pela 1ª vez e acumula alta de 6,38% no mês

Economia

Aneel anuncia bandeira amarela nas contas de energia em dezembro

Future of Money

SpaceX transfere R$ 560 milhões em bitcoin e preocupa mercado