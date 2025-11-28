Lançamentos da Netflix em dezembro de 2025: veja os filmes e as séries

Dezembro chega à Netflix com uma programação repleta de estreias, incluindo novas temporadas de séries aclamadas, filmes emocionantes e eventos ao vivo que vão agitar as festas de fim de ano.

Entre os destaques do mês, estão os novos episódios de Stranger Things, com o aguardado Volume 2 da 5ª temporada, a chegada de Emily em Paris para a 5ª temporada e o retorno de Ilhados com a Sogra.

A plataforma ainda traz grandes filmes, como o clássico Drácula de Bram Stoker, Top Gun - Ases Indomáveis e o retorno de Scooby-Doo em novas aventuras. Para os fãs de esporte, Jake Paul enfrenta Anthony Joshua ao vivo, enquanto a NFL no Natal promete muito mais emoção para os fãs de futebol americano.

Confira abaixo a programação completa:

O que entra em cartaz na Netflix em dezembro de 2025

Séries que entram na Netflix em dezembro de 2025

Ilhados com a Sogra: Temporada 3 | 03/12/2025

O Preço da Confissão | 05/12/2025

Emily em Paris: Temporada 5 | 18/12/2025

Stranger Things: Temporada 5: Volume 2 | 25/12/2025

Stranger Things: Temporada 5: Volume 3 | 31/12/2025

Filmes que entram na Netflix em dezembro de 2025

Drácula de Bram Stoker | 01/12/2025

Zona de Risco | 01/12/2025

Top Gun - Ases Indomáveis | 02/12/2025

Lisa Frankenstein | 02/12/2025

O Amor Não Tira Férias | 02/12/2025

O Segredo do Papai Noel | 03/12/2025

Jay Kelly | 05/12/2025

Quem Vai Salvar o Natal? 2 | 05/12/2025

Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out | 12/12/2025

Scooby-Doo | 11/12/2025

Scooby-Doo 2: Monstros à Solta | 11/12/2025

A Hora da Estrela | 13/12/2025

Matrix | 18/12/2025

Netflix ao vivo

Jake Paul vs. Anthony Joshua | 19/12/2025

NFL no Natal: Lions vs. Vikings | 25/12/2025

