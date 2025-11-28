Lançamentos da Netflix em dezembro de 2025: veja os filmes e as séries

Netflix: o que chega ao streaming em dezembro de 2025? (Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 19h28.
Dezembro chega à Netflix com uma programação repleta de estreias, incluindo novas temporadas de séries aclamadas, filmes emocionantes e eventos ao vivo que vão agitar as festas de fim de ano.
Entre os destaques do mês, estão os novos episódios de Stranger Things, com o aguardado Volume 2 da 5ª temporada, a chegada de Emily em Paris para a 5ª temporada e o retorno de Ilhados com a Sogra.
A plataforma ainda traz grandes filmes, como o clássico Drácula de Bram Stoker, Top Gun - Ases Indomáveis e o retorno de Scooby-Doo em novas aventuras. Para os fãs de esporte, Jake Paul enfrenta Anthony Joshua ao vivo, enquanto a NFL no Natal promete muito mais emoção para os fãs de futebol americano.
Confira abaixo a programação completa:
Este conteúdo foi feito com auxílio de inteligência artificial e foi editado por um jornalista da equipe da EXAME.