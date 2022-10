Gaules, Kondzilla e Renata Hilário: Unlock CCXP anuncia novos palestrantes para evento

O Unlock CCXP, evento que aborda a parte corporativa, bastidores e a indústria criativa do mercado do entretenimento ligado à Comic Con Experience no Brasil, está cada vez maior. A programação do evento anunciou, além de um novo lote de ingressos, novos confirmados.

O diretor de criação, produtor e empresário Kondzilla; a diretora executiva do podcast Mano a Mano, Renata Hilário; o podcaster Felipe Solari; a publicitária Deh Bastos; o showrunner Felipe Braga e o maior streamer do Brasil, Gaules, farão presença no evento, que será realizado nos dias 29 e 30 de novembro.

Além deles, já estavam confirmados Andreza Delgado, cofundadora do Perifacon, a atriz e produtora executiva, Bianca Comparato, o montanhista Gustavo Ziller, o jornalista Luiz Gustavo Pacete, a produtora Rita Moraes, o comunicador André Vasco, os apresentadores Mari Palma e Raul Lemos, a sócia e executiva da Powerhouse de Marketing de Influência Spark, Gal Barradas, os sócios criadores do Porta dos Fundos, Antonio Tabet e Ian SBF, entre outros.

Para comportar os novos anunciados, o Unlock CCXP ficou reservado para um espaço maior.

O que é o Unlock CCXP?

Dois dias antes da CCXP, os "bastidores" de todo o entretenimento se reúnem para trazer insights e cases de negócios. Esse ano, nos dias 29 e 30 de novembro, das 8h às 18h, uma série de cases de sucesso e painéis informativos compõem a programação.

Entre os painéis, constam: a revolução e evolução dos streamings, os resultados e insights da Geek Power (pesquisa sobre a comunidade geek do Brasil), o case Perifacon, a experiência das marcas presentes na CCXP, Games, eSports, Metaverso e Web3.0, o Case Gaules, o memento e o futuro dos podcasts no Brasil, um Especial de 10 anos do Porta dos Fundos, como os formatos de narrativas são influenciadas pelo mercado, licenciamento e muito mais.

Para quem comprar o pacote, que tem valor de R$ 2.500, além da participação do evento, terá acesso a uma visita guiada pela montagem da CCXP, entrada garantida na Spoiler Night (noite anterior a abertura do evento) e acesso a todos os dias do festival com entrada VIP 1 hora antes da abertura ao público. Além disso, no Unlock, terá acesso a café da manhã e almoço e ao ‘Happy Networking Hour’, com diversos profissionais do mercado.

