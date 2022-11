CCXP22: evento terá ‘spoiler’ de primeira loja da Marvel na América Latina

A Disney vai mostrar um 'spoiler' de como será a primeira loja da Marvel na América Latina durante a CCXP22, evento geek que acontece em São Paulo a partir de quinta-feira, 1°.

Com área total de 80m² e ativações especiais para os fãs, a "loja spoiler" é operada pelo grupo DreamStore e será dedicada à produtos da marca. Os fãs terão a chance de concorrer a convites para a pré-inaugurarão da loja e outras vantagens.

A loja física oficial terá mais de 500m² e tem previsão de lançamento para o primeiro trimestre de 2023, no Shopping Dom Pedro, maior shopping da América Latina, localizado em Campinas (SP).

Iron Studios, Hasbro e Havaianas são algumas das marcas disponíveis. Entre as novidades, está também o teste e pré-venda da coleção limitada de óculos escuros da EVOKE, que tem temática de heróis da Marvel e conta com tecnologia de som via Bluetooth.

Ao todo, serão mais de 300 itens diferentes, incluindo produtos exclusivos, colecionáveis e importados, além de opções desenvolvidas exclusivamente para o evento, com preços a partir de R$ 19,99.

Quando começa a CCXP 2022?

Neste ano, a Comic Con Experience Brasil começa no dia 1 de dezembro, quinta-feira, e segue até o dia 4 do mesmo mês, domingo. O Unlock CCXP, evento de negócios da feira, será nos dias 29 e 30 de novembro — neste dia, de noite, também ocorre o Spoiler Night, com os "spoilers" do evento.

Onde comprar os ingressos para a CCXP 2022?

O último lote de ingressos para a feira já está acabando e alguns dos dias estão esgotados. Os dias 1, 2 e 4 de dezembro ainda estão disponíveis, assim como a Epic Experience — credencial exclusiva e colecionável que dá acesso aos quatro dias de evento e a spoiler night — e o Unlock.

O ingresso comum para os quatro dias de feira e o exclusivo para sábado, 3 de dezembro, já estão esgotados.

A venda das credenciais é feita no site oficial do evento. Os preços variam a depender da credencial escolhida, com valor mínimo de R$ 140.

Onde será a CCXP deste ano?

Como de costume, a feira será no São Paulo Expo, localizado na Zona Norte da capital paulista.

