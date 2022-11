Alok na CCXP22: DJ vai fazer show e anunciar vencedor em campeonato de Free Fire

O Alok é o mais novo confirmado na CCXP22, que acontece entre os dias 1° e 4 de dezembro na São Paulo Expo. O DJ fará um show especial na final do campeonato mobile do GameChanger FreeFire 2022, plataforma criada pelo brasileiro, além de anunciar o vencedor.

A última rodada acontece na feira e será transmitida simultaneamente no canal oficial do GameChanger no Yoututube a partir das 12h do dia 04 de dezembro com a disputa entre as equipes Crias e Medellín.

Alok estará ao lado de Murillo Shooow, Isa13 e Luísa Saro. O trio é responsável pela narração, comentários e apresentação das equipes que batalham pelo troféu.

O que é a GameChanger?

Sob a missão de mapear e dar visibilidade a jovens talentos da comunidade, Alok criou a plataforma GameChanger em 2020, logo após o lançamento do personagem dentro do FreeFire.

Em 2021, o GameChanger teve um total de 75 mil jogadores, distribuídos por todos os estados brasileiros em mais de 3 mil cidades, contou com a participação de mil times femininos e 250 times indígenas, além de participação de inscritos em outros 49 países. O GameChanger já distribuiu mais de R$650 mil em premiações.

Quais são os artistas confirmados para a CCXP 2022?

A lista de confirmados à CCXP deste ano ainda seguem em atualização. Alguns dos grandes nomes confirmados são Keanu Reeves (ator em "Matrix"), John Rhys-Davies (ator em "O Senhor dos Anéis" e "Indiana Jones"), Katherine McNamara (atriz em "Shadowhunters" e "Arrow"), Park Hmae-soo (ator em "Round Six" e "La Casa de Papel: Coreia") Vivienne Acheampong, Kirby Howell-Baptiste e Gwendoline Christie (atrizes em "Sandman"), Jenna Ortega (estrela de "Wandinha"), Noah Centineo (protagonista de "Recruta"), Sophia Brown e Laurence O'Fuarain (atrizes em "The Witcher: A Origem") Alexander Ludwig (ator em "Vikings e "Jogos Vorazes"), Jim Starling (criador do "Thanos"), Edgar Vivar ("Senhor Barriga" em "Chaves"), Ed Gama (humorista), Gaules (streamer), Vitão (cantor) e Jotappê, Christian Malheiros e Bruna Mascarenhas (atores em "Sintonia").

Quando começa a CCXP 2022?

Neste ano, a Comic Con Experience Brasil começa no dia 1 de dezembro, quinta-feira, e segue até o dia 4 do mesmo mês, domingo. O Unlock CCXP, evento de negócios da feira, será nos dias 29 e 30 de novembro — neste dia, de noite, também ocorre o Spoiler Night, com os "spoilers" do evento.

Onde comprar os ingressos para a CCXP 2022?

O último lote de ingressos para a feira já está acabando e alguns dos dias estão esgotados. Os dias 1, 2 e 4 de dezembro ainda estão disponíveis, assim como a Epic Experience — credencial exclusiva e colecionável que dá acesso aos quatro dias de evento e a spoiler night — e o Unlock.

O ingresso comum para os quatro dias de feira e o exclusivo para sábado, 3 de dezembro, já estão esgotados.

A venda das credenciais é feita no site oficial do evento. Os preços variam a depender da credencial escolhida, com valor mínimo de R$ 140.

Onde será a CCXP deste ano?

Como de costume, a feira será no São Paulo Expo, localizado na Zona Norte da capital paulista.

