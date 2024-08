Pesquisa global mostra que 40% dos brasileiros acreditam que aparência justifica assédio

Segundo nova pesquisa global da L’Oréal Paris em parceria com a Ipsos, mais de um terço dos homens e das mulheres do Brasil acreditam que atitudes ou aparência justificam assédio.

44% dos homens responderam que sim

41% das mulheres também concordaram

18% dos homens acham que os acusados de assédio não tem más intenções

13% das mulheres concordam.

A pesquisa ouviu pessoas com idade entre 18 e 35 anos. Para a marca, parte do Grupo L’Oréal no Brasil, os resultados evidenciam uma realidade preocupante, que exige urgência em ações de educação e conscientização.

A resposta da L’Oréal Paris foi intensificar esforços com o programa Stand Up

Lançado em 2020 em parceria com a ONG Right To Be, o programa Stand Up é uma iniciativa global que ensina o método dos 5Ds:

Distrair

Delegar

Documentar

Dirigir-se ao assediador

Dialogar.

O objetivo é permitir que vítimas e testemunhas possam intervir de forma segura contra o assédio. No mês de agosto, dedicado à conscientização sobre assédio nas ruas, a marca utilizou notificações geolocalizadas e mídia OOH para promover o Stand Up.

Totens instalados em locais com alto índice de assédio

Após uma análise de pesquisas públicas, foi realizado um mapeamento detalhado para identificar os espaços públicos com maior incidência de casos de assédio nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Totens digitais em abrigos de pontos de ônibus, televisores em metrôs e trens das duas capitais foram utilizados para:

Alertar o público para ficar atento e agir de maneira segura

Posteriormente, convidá-los a participar do treinamento Stand UP.

Tótens no Parque Villa-Lobos, em SP, emitiram um sinal sonoro a cada 85 minutos marcando o dado de que pelo menos 85% das mulheres já sofreram assédio.

“Acreditamos que, com educação e conscientização, dá para construir uma cultura de respeito e solidariedade. Por isso, seguimos trabalhando para que todas vivam com dignidade e sem medo, em uma sociedade mais justa e segura para todos”, conclui Maira da Matta, diretora da L’Oréal Paris no Brasil.

