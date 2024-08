Tether adia lançamento de blockchain próprio por "preocupações" com o mercado

A Tether, emissora da maior stablecoin do mundo, a USDT, optou por não lançar sua própria rede blockchain no cirto prazo, citando uma "saturação do mercado" e "preocupações estratégicas". O CEO da empresa, Paolo Ardoino, falou sobre o tema durante uma entrevista para a Bloomberg News.

Ardoino afirmou que o lançamento de uma rede própria pela companhia pode não ser a "melhor decisão", já que "blockchains muito bons" já estão disponíveis para o público. Na entrevista, ele observou que as redes estão se tornando cada vez mais padronizadas, com muitas oferecendo funcionalidades semelhantes aos usuários.

Dessa forma, ele explicou que a empresa está satisfeita em permanecer "agnóstica" em relação aos blockchains, desde que a negociação do USDT mantenha a sustentabilidade e a máxima segurança, utilizando as redes como uma "camadas de transporte" para o ativo.

Em outra entrevista, para o canal de YouTube Unlock Blockchain, Ardoino explicou que a Tether é “um produto adequado ao mercado”. “Nós criamos todo o mercado de stablecoins em 2014. Não havia stablecoin antes de nós", destacou.

Novidades da Tether

Em 19 de agosto, a Tether lançou a USDT no blockchain Aptos para reduzir os custos de transação e melhorar a acessibilidade global à moeda digital. Com a nova integração, a empresa pretende aproveitar a velocidade e a escalabilidade da Aptos para oferecer aos usuários taxas que custam “apenas uma fração de centavo”.

O anúncio da Tether segue o crescimento significativo da Aptos, que registrou um recorde de 157 milhões de transações em um único dia em maio. Em 21 de agosto, a Tether também fez parceria com o Phoenix Group dos Emirados Árabes Unidos e a Green Acorn Investments para lançar uma stablecoin lastreada em dirham, a moeda do país.

A nova stablecoin busca representar digitalmente a moeda, “totalmente lastreada em reservas líquidas baseadas nos Emirados Árabes Unidos”, aderindo aos “padrões transparentes e robustos” da Tether. A expansão no mercado dos Emirados Árabes Unidos deve oferecer aos usuários um método econômico para acessar “os benefícios do AED”, segundo a empresa.