Como ativar o 'Modo Batman' no Whatsapp? Conheça a ferramenta que está fazendo sucesso na internet

Famoso pelos quadrinhos e filmes de ação, o super-herói Batman se tornou um dos símbolos mais buscados pelos usuários de dispositivos Android recentemente, em razão de uma nova função que permite alterar o Whatsapp com a imagem do personagem.

Os usuários do sistema podem ativar o chamado "modo Batman" no aplicativo de mensagens, substituindo o ícone tradicional de celular pela icônica máscara do Batman.

A história de Bruce Wayne, o bilionário que se transforma em um justiceiro mascarado para vingar a morte de seus pais, é amplamente conhecida no universo DC - inclusive entre aqueles que são apegados à Marvel. Considerado um dos principais personagens dessa franquia, Batman conquistou inúmeros fãs ao redor do mundo em 70 anos e um espaço especial nos cinemas.

Por isso, muitos admiradores do morcego querem ativar o "modo Batman" no WhatsApp. No entanto, é importante ressaltar que essa modificação é apenas estética e não altera as funções internas do aplicativo. O "modo" consiste exclusivamente na mudança do ícone do app, o que pode ser feito com a ajuda do Nova Launcher, um aplicativo que permite personalizar a interface do celular.

O que é o "modo Batman"?

O "modo Batman" faz parte de uma categoria de programas conhecidos como launchers, que possibilitam a personalização da interface do celular. Com eles, é possível modificar elementos como fontes, papéis de parede e ícones dos aplicativos, permitindo aos usuários um visual mais customizado.

Para configurar o "modo Batman", é necessário ter uma imagem, seja obtida online ou gerada por inteligência artificial, que será usada como novo ícone do WhatsApp por meio do Nova Launcher.

Vale lembrar que esses launchers são aplicativos de terceiros e não têm qualquer vínculo com a Meta, a empresa responsável pelo WhatsApp. Portanto, como mencionado, a única alteração permitida é a do ícone, podendo este ser modificado em cor, forma ou tamanho.

Como configurar o modo Batman no Whatsapp?

Baixe o aplicativo Nova Launcher no celular Android.

Abra e definao app como padrão no celular, para que ele possa alterar a camada de personalização e mudar o design da tela principal.

Acesse o navegador favorito e busque (ou criar com inteligência artificial) uma imagem do ícone do logo do WhatsApp com algum símbolo alusivo ao Batman. O arquivo deve estar em PNG e ser transparente.

Volte para a tela principal do celular e clicar por cerca de dois segundos no ícone do WhatsApp.

Aparecerá um menu flutuante onde é necessário clicar em "Editar".

Clique novamente sobre o logo do aplicativo, escolha Aplicativos e depois Fotos.

Encontre a imagem que foi baixada anteriormente, defina o tamanho e clique em "Concluído". Dessa forma, o "modo Batman" será ativado no WhatsApp.

Se o usuário optar pela restauração do logo para o estado original, é necessário acessar a Play Store e desinstalar o Nova Launcher. Após esse procedimento, as personalizações feitas na interface com esse aplicativo desaparecerão.

Com os launchers, as mudanças podem ser visualmente mais atraentes do que a apresentação padrão do Android. Não só é possível mudar os logos, mas também fazer com que pareça de outra marca.

A maioria dos launchers é composta por três elementos principais: telas de início onde os ícones são usados, widgets (atalhos que facilitam o acesso a aplicativos e ferramentas no celular), uma barra inferior (o dock) onde é possível colocar os aplicativos de uso diário, e uma grade de aplicativos com todos os instalados.

Com o Nova Launcher, os usuários podem, por exemplo, personalizar o tamanho dos ícones, esconder aplicativos do launcher ou escolher diferentes métodos para desligar a tela.