Pinguim famoso mundialmente por 'casamento gay' morre na Austrália - tragédia comove comunidade LGBT

Entre a "comunidade gay" do reino animal, o clima é de tristeza com o fim de uma das histórias de amor mais inusitadas. Sphen, o pinguim-gentoo que ganhou reconhecimento mundial ao lado de seu parceiro Magic, faleceu após ser sacrificado para aliviar o sofrimento causado por seu estado de saúde comprometido.

Nos dias que antecederam sua morte, a condição de Sphen piorou, levando a equipe veterinária a tomar a decisão de sacrificá-lo. A causa do declínio de sua saúde está sendo investigada.

Sphen e Magic se tornaram famosos em 2018 no Sea Life Sydney Aquarium, na Austrália, quando formaram um casal e criaram juntos dois filhotes adotivos. O relacionamento deles emocionou muitas pessoas no país e se tornou um dos assuntos mais comentados da internet na época. Sphen e Magic inspiraram um carro alegórico no Mardi Gras e seu namoro foi incluído no currículo escolar australiano. O caso também foi destaque na série Atypical da Netflix.

Em um comunicado, o Sea Life Sydney Aquarium classificou como "inestimável" o efeito que Sphen trouxe ao se tornar símbolo de igualdade e defensor da conservação.

"A perda de Sphen é devastadora para a colônia de pinguins, a equipe e todos aqueles que foram inspirados ou impactados positivamente pela história de Sphen e Magic", disse Richard Dilly, gerente geral do aquário, em um texto.

E acrescentou: "Queremos aproveitar este momento para refletir e celebrar a vida de Sphen, lembrando o ícone que ele se tornou."

Despedida dolorosa

Conhecidos como uma uma espécie subantártica, os pinguins-gentoo vivem em média entre 12 e 13 anos e são conhecidos por sua monogamia e afeto.

Por causa desses laços, os veterinários decidiram levar Magic, de 8 anos, até o corpo de Sphen para ajudá-lo a compreender que seu parceiro não voltaria. O aquário relatou que Magic imediatamente começou a cantar, e a colônia de pinguins respondeu ao seu chamado.

Sphen deixa dois filhotes adotivos, Sphengic (também conhecida como Lara) e Clancy. Magic e Sphen passaram seis anos juntos, e a equipe notou a atração entre eles quando observaram os pinguins se curvando um para o outro, um gesto típico da espécie. O público também prestou homenagens a Sphen em um quadro de condolências no site do aquário.