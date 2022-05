CCXP 2022 terá transmissão ao vivo e Arena Podcast

Com transmissões ao vivo, palcos maiores e uma arena para podcast, a CCXP de 2022 tem tudo para ser maior do que nunca. O evento, que acontecerá entre os dias 01 e 04 de dezembro no SP Expo, tem expectativa de 300 mil pessoas e os ingressos para público geral já estão à venda.

A cultura pop mudou muito desde o último evento presencial da CCXP. Os podcasts não eram tão gigantes quanto hoje, o TikTok não era a rede social favorita dos criadores de conteúdo e serviços de streaming como HBO Max e Star+ não existiam.

A nova edição do maior evento geek do Brasil deve refletir isso. Em conversa com a EXAME, Roberto Fabri, VP de Conteúdo e Marca da CCXP, disse: “Nós estamos redesenhando todos os palcos para ser uma experiência ainda maior.”

A área de Creators e a Tribo Game Arena, por exemplo, vão dobrar de tamanho. A seção para criadores de conteúdo vai para uma parte mais central da SP Expo, no pavilhão, com 3.000m².

Já a arena gamer triplica e chega aos 6.000m. Finais de campeonato de eSports estão programados para acontecer por lá, inclusive o CBCS, do jogo Counter Strike.

O palco principal, Thunder, ganha um novo layout para dar espaço para as câmeras. O objetivo, explica Fabri, é mudar o formato pensando no modelo híbrido de transmissão ao vivo do evento.

Por enquanto, os artistas Carol Biazin, Far From Alaska, Detonator e Vitão estão confirmados como atrações musicais da CCXP. Veja algumas novidades da CCXP 2022:

Arena Podcast

Pela primeira vez, a CCXP contará com uma área exclusiva para podcast dentro da área para Creators. A expectativa é que episódios ao vivo e outros tipos de gravação sejam feitas por lá, mas nenhum streamer foi confirmado ainda. Nomes grandes do mercado, como Flow Podcast ou Pod Pah, são grandes apostas.

Transmissão ao vivo

Depois de dois anos totalmente virtual, a CCXP volta ao SP EXPO seguindo o modelo híbrido. A transmissão não será de todo o evento, mas de alguns paineis selecionados.

“A democratização do evento foi uns dos ganhos que a gente viu na pandemia. Nosso foco em 2021 foi o Brasil, mas mesmo assim vimos até 60.000 pessoas de outro país acompanhando a live”, conta Fabri.

Ano passado, a CCXP virtual acumulou 5 milhões e meio de pageviews – um alcance bem maior do que os quase 300 mil que atenderam presencialmente em 2019.

O formato é uma vitória para os criadores de conteúdo que vão ficar de fora da CCXP presencial. Eles vão poder replicar os vídeos do evento gratuitamente em seus próprios canais, assim como no CCXP Awards, que acontece 15 de julho.

Artists’ Valley

O Artists' Valley já está com inscrições abertas para artistas interessados em participar do coração da CCXP. A inscrição é paga e passa por análise de uma curadoria.

Ao todo, a edição de 2022 contará com mais de 500 artistas em 352 mesas. Alguns quadrinistas já foram confirmados: Mark Waid, Julian Totino Tedesco, Ana Koehler, Jim Cheung, Marcello Quintanilha, Leandro Assis e Triscila Oliveira (dupla por trás do quadrinho que viralizou durante a pandemia, "Confinada").

“O Artists' Valley é uma das áreas mais frequentadas e mais amadas pelo público da CCXP e é uma plataforma importante para a divulgação e venda da produção de artistas brasileiros ”, explica Ivan Costa, cofundador da CCXP e curador do Artists' Valley.

