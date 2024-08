Disney bane para sempre personagem clássico de seus parques por considerá-lo 'ofensivo'

Os personagens do universo de Walt Disney marcaram a infância de muitas pessoas e, por isso, ocupam um lugar especial na memória afetiva delas. No entanto, uma animação desenvolvida pela companhia não fez sucesso entre as crianças e se tornou uma das suas criações mais problemáticas.

A animação rejeitada é "Beary e os Ursos Caipiras", uma banda country de ursos que foi idealizada para entreter os visitantes dos parques da Disneyworld, principalmente seus resorts de esqui. Apesar do sucesso entre o público dos parques temáticos, os ursos não tiveram êxito nos filmes do estúdio.

A principio, o projeto não animou o empresário norte-americano Walt Disney. Em diversas ocasiões, os criadores das atrações dos parques tentaram promover "Beary e os Ursos Caipiras" como um grupo de ursos mariachi, ursos animatrônicos e até ursos que tocavam jazz. Mesmo assim, as propostas não animaram o dono da companhia.

Após sua morte, em 1966, a equipe que permaneceu no comando dos parques decidiu seguir com o projeto dos ursos que tocavam música country. Assim, "Beary e os Ursos Caipiras" se tornou uma das estratégias de entretenimento dos parques.

"Beary e os Ursos Caipiras" foram criados como uma atração dos parques da Disney (Reprodução)

Os ursos caipiras foram lançados em 1º de outubro de 1971 e sua fama foi imediata. Em 1984, os personagens tiveram até um especial de Natal nos parques. Em 2002, a atração virou um longa-metragem dirigido por Peter Hastings, estrelado por Christopher Walken. No entanto, o filme foi um grande fracasso de crítica e bilheteria, arrecadando apenas US$ 18 milhões dos US$ 35 milhões gastos em sua produção.

A atração, que dura quase 16 minutos, ainda pode ser vista e apreciada na Disneyworld e na Tokyo Disneyland, mas os visitantes talvez não percebam uma mudança feita por decisão dos donos da companhia.

Por que a Disney rejeitou a atração?

Um dos personagens foi substituído em setembro de 2023 por outra versão. Era um personagem secundário conhecido como Liver Lips McGrowl, que tinha lábios muito grandes, típicos dos crooners dos anos 60.

Por outro lado, a verdadeira dor de cabeça para a Disney foi provocada pelo nome do personagem. Em inglês, "Liver lips" é uma consequência do consumo excessivo de álcool e de doenças hepáticas, por isso preferiram mudar sua aparência e nome, para evitar críticas e significados pejorativos. Desde então ele é Romeo McGrowl, em uma tentativa de modernização da Disney.

No parque de Tóquio, no Japão, a atração ainda não passou por essa alteração.