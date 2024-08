Após briga na Justiça, metade de catálogo de Michael Jackson irá para a Sony Music

Uma parte do gigante e tão valioso catálogo de Michael Jackson chegará em breve nas mãos da Sony Music. Um tribunal de apelações da Califórnia (EUA) decidiu nesta quinta-feira, 22, que metade do negócio já pode ser vendido para a gravadora, pelo incrível valor de US$ 600 milhões.

A negociação estava paralisada por objeções da mãe do artista, Katherine, que afirmava que o acordo "violava os desejos de Michael”. O espólio de Jackson ainda está pendente em um tribunal de Los Angeles e os executores haviam levado o acordo diretamente para a aprovação da Justiça. O juiz do caso já havia até mesmo recebido pedidos dos filhos de Michael para que Katherine fosse impedida de usar o dinheiro do espólio para bloquear a negociação com a Sony.

A notícia de que a Sony compraria metade do catálogo do Rei do Pop foi anunciada no início deste ano pela Revista Bilboard. Agora, com a nova decisão da Justiça, a gravadora terá acesso a boa parte das músicas do artista, gravações master, publicação Mijac, mercadorias, royalties e também a gravações de outros artistas renomados, como Jerry Lee Lewis, Jackie Wilson, Ray Charles e Percy Sledge, segundo informações da Variety, que teve acesso ao caso.

Valor milionário

A aquisição do catálogo pode injetar um valor milionário nos cofres da Sony Music, que em menos de dois anos já compensariam o valor da compra do espólio. De acordo com a Bilboard e com as informações da Variety, o catálogo em questão gera R$ 420 milhões todo ano.

Entre 2020 e 2023, as vendas e streams das músicas de Michael Jackson geraram mais de 1,47 milhão de álbuns só nos Estados Unidos.