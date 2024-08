Preta Gil volta com tratamento contra câncer um ano após cirurgia; veja estado de saúde

Depois de lutar contra o câncer por longos oito meses e passar por uma cirurgia de 14 horas, um tanto quanto delicada, a cantora Preta Gil, de 49 anos, torceu para que estivesse definitivamente livre da doença. Nesta quinta-feira, 22, no entanto, a artista foi surpreendida com a notícia de que terá de retomar seu tratamento oncológico.

Preta Gil está internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o início da semana. Ela passou para fazer exames de rotina e foi recomendada a retomar o tratamento da doença, mesmo após ter alta em dezembro do ano passado, por ter o corpo "livre de células cancerígenas".

"Estou bem e sendo acompanhada pelas equipes do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Cunha Capareli e Dr. Frederico José Ribeiro Teixeira Junior. Conto com a boa energia, orações e vibrações de todos para seguir confiante. Já, já estou de volta", disse a artista em nota nas redes sociais.

Câncer de intestino em remissão

Preta recebeu o diagnóstico de câncer em 10 de janeiro deste ano, seis dias depois de uma internação repentina. Em entrevista ao Fantástico, realizada em março de 2023, a cantora relatou que teve os primeiros sintomas durante uma turnê internacional para celebrar os 80 anos do pai, Gilberto Gil.

De lá para cá, Preta esteve em tratamento intensivo para a cura da doença. Antes da cirurgia, ela passou por algumas sessões de quimioterapia e radioterapia, quando desenvolveu um quadro grave de sepse (uma disfunção de órgãos em resposta desregulada a infecções), mas conseguiu se recuperar rápido.

No fim do ano passado, apesar da total remoção do tumor, a cantora destacou pelas redes sociais que o processo de cura ainda seria longo e deveria ser acompanhado com cuidado. "A cura, o processo, ainda envolve reabilitação que eu tenho de fazer para o funcionamento do meu esfíncter, por exemplo. Vou continuar me cuidando, cuidando de hábitos saudáveis para que essa doença não volte. Estou muito feliz”, disse ela.

Vivendo no limite

Durante os últimos meses, Preta sofreu uma série de complicações em decorrência da doença. Para além da saúde física, durante o tratamento, a cantora também descobriu que foi traída pelo agora ex-marido, Rodrigo Godoy, de 34 anos.

O casal se separou em abril, depois de ficarem juntos por oito anos.

O que é adenocarcinoma?

O adenocarcinoma é um tipo de câncer que pode atingir deferentes partes do trato digestivo, incluindo o segmento final do intestino. Considerado um dos tumores mais em mulheres, ele só perdem para o câncer de mama em número de diagnósticos.

Em homens, está passando do terceiro lugar (até então perdia para próstata e pulmão) para o segundo lugar.

Os sintomas comuns são sangramento nas fezes, dor ao evacuar e até alteração da aparência e consistência das fezes. Quando o tumor está mais longe do reto, mais do lado direito do intestino, muitas vezes os sintomas são mais inespecíficos. O paciente pode sentir fraqueza, anemia, perda de peso, dor abdominal.

O diagnóstico é feito por meio da colonoscopia, que avalia todo o intestino grosso. O tratamento curativo é a cirurgia para retirada do tumor. Dependendo do resultado e tamanho do tumor, o paciente pode precisar complementar com quimioterapia por três a seis meses.

No entanto, se for um tumor metastático, a chance de cura é pequena.