'Top Gun': filmes voltam aos cinemas para celebrar os 40 anos da franquia

'Top Gun': Tom Cruise interpreta o piloto Maverick nos dois filmes da franquia (Paramount Pictures/Reprodução)
Repórter
Publicado em 14 de maio de 2026 às 16h08.
Os fãs do cinema de ação poderão rever dois dos maiores sucessos da carreira de Tom Cruise nas telonas. A Paramount Pictures anunciou a reexibição dos filmes “Top Gun: Ases Indomáveis” e “Top Gun: Maverick” nos cinemas brasileiros por uma semana, a partir desta quinta-feira, 14.
O primeiro filme da franquia, lançado originalmente em 1986, voltou aos cinemas na quarta-feira, 13 de maio. Já “Top Gun: Maverick”, sequência estrelada novamente por Cruise, entra em cartaz nesta quinta.
A iniciativa celebra os 40 anos do lançamento do longa original.
Lançado em 2022, "Top Gun: Maverick" se tornou um fenômeno global de bilheteria. No Brasil, o filme registrou a maior estreia da carreira de Tom Cruise, arrecadando mais de R$ 110 milhões.
Mundialmente, o longa ultrapassou US$ 1,3 bilhão em bilheteria e terminou 2022 como a maior arrecadação do cinema no ano. O filme também se consolidou como o maior sucesso comercial da trajetória do ator e produtor.
Na sequência, Pete “Maverick” Mitchell retorna à escola Top Gun para treinar uma nova geração de pilotos de elite. O personagem enfrenta a pressão das mudanças tecnológicas na aviação militar, enquanto tenta preparar os jovens para uma missão considerada quase suicida.
Além de Tom Cruise, o elenco reúne Miles Teller, Glen Powell, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Ed Harris, Lewis Pullman e Val Kilmer, que reprisou o papel de Iceman antes de morrer, em abril de 2025.