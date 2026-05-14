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'Top Gun': filmes voltam aos cinemas para celebrar os 40 anos da franquia

Paramount relança 'Top Gun: Ases Indomáveis' e 'Top Gun: Maverick' nos cinemas brasileiros por período limitado em 2026

'Top Gun': Tom Cruise interpreta o piloto Maverick nos dois filmes da franquia (Paramount Pictures/Reprodução)

'Top Gun': Tom Cruise interpreta o piloto Maverick nos dois filmes da franquia (Paramount Pictures/Reprodução)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 14 de maio de 2026 às 16h08.

Os fãs do cinema de ação poderão rever dois dos maiores sucessos da carreira de Tom Cruise nas telonas. A Paramount Pictures anunciou a reexibição dos filmes “Top Gun: Ases Indomáveis” e “Top Gun: Maverick” nos cinemas brasileiros por uma semana, a partir desta quinta-feira, 14.

O primeiro filme da franquia, lançado originalmente em 1986, voltou aos cinemas na quarta-feira, 13 de maio. Já “Top Gun: Maverick”, sequência estrelada novamente por Cruise, entra em cartaz nesta quinta.

A iniciativa celebra os 40 anos do lançamento do longa original.

O sucesso de ‘Top Gun: Maverick’

Lançado em 2022, "Top Gun: Maverick" se tornou um fenômeno global de bilheteria. No Brasil, o filme registrou a maior estreia da carreira de Tom Cruise, arrecadando mais de R$ 110 milhões.

Mundialmente, o longa ultrapassou US$ 1,3 bilhão em bilheteria e terminou 2022 como a maior arrecadação do cinema no ano. O filme também se consolidou como o maior sucesso comercial da trajetória do ator e produtor.

Na sequência, Pete “Maverick” Mitchell retorna à escola Top Gun para treinar uma nova geração de pilotos de elite. O personagem enfrenta a pressão das mudanças tecnológicas na aviação militar, enquanto tenta preparar os jovens para uma missão considerada quase suicida.

Além de Tom Cruise, o elenco reúne Miles Teller, Glen Powell, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Ed Harris, Lewis Pullman e Val Kilmer, que reprisou o papel de Iceman antes de morrer, em abril de 2025.

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