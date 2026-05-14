'Top Gun': filmes voltam aos cinemas para celebrar os 40 anos da franquia

Os fãs do cinema de ação poderão rever dois dos maiores sucessos da carreira de Tom Cruise nas telonas. A Paramount Pictures anunciou a reexibição dos filmes “Top Gun: Ases Indomáveis” e “Top Gun: Maverick” nos cinemas brasileiros por uma semana, a partir desta quinta-feira, 14.

O primeiro filme da franquia, lançado originalmente em 1986, voltou aos cinemas na quarta-feira, 13 de maio. Já “Top Gun: Maverick”, sequência estrelada novamente por Cruise, entra em cartaz nesta quinta.

A iniciativa celebra os 40 anos do lançamento do longa original.

O sucesso de ‘Top Gun: Maverick’

Lançado em 2022, "Top Gun: Maverick" se tornou um fenômeno global de bilheteria. No Brasil, o filme registrou a maior estreia da carreira de Tom Cruise, arrecadando mais de R$ 110 milhões.

Mundialmente, o longa ultrapassou US$ 1,3 bilhão em bilheteria e terminou 2022 como a maior arrecadação do cinema no ano. O filme também se consolidou como o maior sucesso comercial da trajetória do ator e produtor.

Na sequência, Pete “Maverick” Mitchell retorna à escola Top Gun para treinar uma nova geração de pilotos de elite. O personagem enfrenta a pressão das mudanças tecnológicas na aviação militar, enquanto tenta preparar os jovens para uma missão considerada quase suicida.

Além de Tom Cruise, o elenco reúne Miles Teller, Glen Powell, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Ed Harris, Lewis Pullman e Val Kilmer, que reprisou o papel de Iceman antes de morrer, em abril de 2025.