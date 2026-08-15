Lavanderia autônoma de R$ 19,8 milhões lança rede de minimercados e mira 30 unidades em 2026

Negócios autônomos, que não necessitam de funcionários a todo momento, são uma opção para quem quer gerar renda extra por meio de franquia. Apostando nesse setor, o casal Diego Ventura e Carleise Gambini criou a Aquamagic em 2020, uma rede de lavanderias autônomas.

Agora, os empresários expandem o negócio com o lançamento do Neomarket, um modelo de minimercado autônomo que poderá funcionar nos mesmos endereços das lavanderias ou de forma independente.

“Hoje as pessoas compram de outra forma. Quanto menor o lugar onde você mora, menos espaço você tem para guardar coisas. O mercadinho está ali para suprir essa necessidade”, diz Diego Ventura.

No último ano, a Aquamagic faturou R$ 19,8 milhões com 200 unidades comercializadas pelo país e espalhadas por 25 estados. Para este ano, a expectativa é de fechar o faturamento em R$ 25 milhões apenas com a rede de lavanderia.

Os empresários ainda não projetam o faturamento do Neomarket, mas esperam comercializar pelo menos 30 unidades até o fim de 2026.

O lançamento de um novo mercado autônomo

Depois de mais de cinco anos de Aquamagic, os fundadores perceberam que dominavam um modelo de negócio autônomo e decidiram levar essa lógica para outro segmento.

“O modelo de negócio autônomo atende a um público investidor e empreendedor que não quer abandonar a carreira principal, mas busca uma fonte de renda complementar. O brasileiro é muito empenhado em encontrar formas de complementar a renda”, afirma.

Além disso, para o consumidor final, as duas marcas podem atuar de forma complementar. “O cliente passa cerca de uma hora na lavanderia e pode aproveitar para comprar itens no mercado”, diz Ventura.

A primeira unidade do Neomarket é própria e foi instalada de forma anexa à primeira Aquamagic do grupo, em Itajaí (SC). A operação servirá para entender o fluxo e o perfil do público antes da expansão da rede.

A rede terá três formatos: Store in Store, para instalação dentro de negócios existentes; Pocket Store, com espaços de 8 m² a 12 m²; e Prime Store, destinado principalmente a condomínios residenciais e empresariais, com áreas de 12 m² a 20 m².

O investimento parte de R$ 49 mil, já incluindo taxa de franquia e capital de giro. A estimativa é de lucratividade média de 30%.

A estratégia de divulgação do Neomarket será baseada no conceito de conveniência, com foco na economia de tempo e na facilidade de fazer pequenas compras sem precisar se deslocar até um supermercado. A comunicação também buscará atrair investidores interessados em negócios autônomos e em uma fonte de renda complementar.

Para se diferenciar de outras redes de mercados autônomos, os empresários apostam na personalização do mix de produtos. O negócio é pensado para condomínios, empresas, clubes e outros locais com concentração de pessoas, e a oferta será adaptada a cada perfil.

Em um condomínio, por exemplo, a operação pode incorporar demandas dos moradores, como produtos sem glúten ou sem lactose. Já em uma empresa, o foco pode estar em itens de consumo rápido, como água, refrigerantes, chocolates e salgadinhos.

A meta é comercializar pelo menos 30 unidades do Neo Market até o fim de 2026. A empresa já conta com o interesse de alguns franqueados da Aquamagic.

“Nós já temos alguns franqueados Aquamagic interessados em colocar o mercadinho dentro de uma unidade da lavanderia ou mesmo em algum outro condomínio”, diz Ventura.

Ecossistema autônomo

A longo prazo, a ideia é ampliar o portfólio de negócios autônomos. Segundo Ventura, o grupo busca modelos que demandem pouca mão de obra presencial. “É o mercado em que a gente acredita, em que existe o mínimo de interferência de mão de obra possível”, afirma.

Ele conta que já está com mais um negócio no radar: uma empresa de mídia autônoma que deve ser lançada ainda em 2026.

A proposta é instalar telas em pontos de venda da Aquamagic e, futuramente, do Neomarket para exibir anúncios e gerar uma nova fonte de receita para a rede. Segundo o executivo, o projeto segue a mesma lógica dos demais negócios do grupo, com baixa necessidade de mão de obra, e já está em fase de preparação para os primeiros testes.

Da primeira lavanderia à expansão nacional

A Aquamagic nasceu em 2020, em Itajaí (SC), a partir da percepção dos sócios sobre um modelo de lavanderia self-service já difundido no exterior, mas ainda pouco explorado no Brasil. Em meio à pandemia, o casal identificou uma oportunidade em um momento de mudanças nos hábitos de consumo. A primeira unidade foi inaugurada em outubro daquele ano.

O negócio ganhou escala pouco depois. Uma rede de supermercados que se instalava na cidade se interessou pelo formato e convidou os fundadores a levar uma unidade para dentro de uma de suas lojas. A segunda operação foi aberta em menos de dois meses, ainda antes de a empresa começar a franquear a marca. A experiência serviu para testar a replicabilidade do modelo.

Em 2021, os sócios passaram o ano estruturando o modelo de franquias, que começou a ser comercializado em 2022. A primeira unidade franqueada fora de Itajaí foi inaugurada em Santa Maria (RS), seguida por operações em diferentes regiões do país, como Fortaleza e Piauí.

A estratégia de crescimento também passou pela construção da marca e pela experiência oferecida nas unidades. Em 2024, a empresa contratou o nadador César Cielo como embaixador, quando já havia alcançado cerca de 100 lojas.

Para Ventura, porém, a própria expansão da rede passou a funcionar como uma ferramenta comercial: “As lojas ajudam a vender novas lojas. As operações que já existem acabam sendo as nossas maiores vitrines.”

Em 2025, a Aquamagic fechou o ano com R$ 19,8 milhões de faturamento e, para 2026, projeta chegar a R$ 25 milhões.

Agora, o grupo amplia a aposta em negócios autônomos com o Neomarket e prepara uma terceira operação, voltada à mídia. A estratégia é aproveitar a rede de pontos físicos e a experiência acumulada com a Aquamagic para criar novas fontes de receita.