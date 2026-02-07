Pop

GTA VI: tudo que se sabe sobre o jogo mais aguardado da década

Com lançamento marcado para 2026, GTA VI retorna a Vice City com novo mapa, protagonistas inéditos e ambição recorde da Rockstar

GTA VI: veja o que se sabe sobre o jogo até agora (Redes Sociais/Reprodução)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 14h17.

Poucos jogos conseguiram atravessar uma década inteira cercados de expectativa como Grand Theft Auto VI. Em fevereiro de 2026, porém, o mistério começa a diminuir. Após anos de silêncio, vazamentos e especulações, a Rockstar Games já confirmou informações-chave sobre o próximo capítulo da franquia mais lucrativa da história dos videogames.

Com data marcada, ambientação definida e protagonistas apresentados, o GTA VI deixa de ser promessa distante e passa a ser um dos lançamentos mais relevantes da indústria cultural contemporânea.

Quando vai ser lançado?

A Rockstar confirmou que o GTA VI será lançado em 19 de novembro de 2026, inicialmente para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

A estratégia segue o padrão adotado pela empresa em títulos anteriores ao priorizar consoles antes de levar o jogo ao PC, plataforma que ainda não teve data anunciada.

A Take-Two Interactive, controladora da Rockstar, também confirmou que o jogo terá edições físicas disponíveis no dia do lançamento, além das versões digitais.

Onde o GTA vai se passar?

O novo jogo se passa em Leonida, um estado fictício inspirado na Flórida, marcando o retorno de Vice City, agora apresentada em uma versão contemporânea. A cidade, famosa desde GTA: Vice City (2002), surge remodelada para refletir a cultura atual, com referências explícitas a redes sociais, viralização de vídeos e vida urbana hiperconectada.

Além do centro urbano, o mapa inclui regiões costeiras inspiradas nas Florida Keys, áreas pantanosas semelhantes aos Everglades e cidades menores no interior do estado. A Rockstar descreve Leonida como o mapa mais ambicioso já criado pelo estúdio, com grande diversidade ambiental e alta densidade de personagens.

Quem serão os protagonistas?

Pela primeira vez na história moderna da franquia, o GTA terá uma protagonista feminina jogável. Lucia divide o protagonismo com Jason, formando um casal envolvido em atividades criminosas.

O primeiro trailer indica que Lucia passou pelo sistema prisional, elemento que deve influenciar diretamente o desenvolvimento da narrativa. A Rockstar confirmou que a história explora a relação de confiança entre os dois personagens, com uma dinâmica inspirada em parcerias criminais clássicas.

Foi o GTA 6? Vazamento expõe motivo das demissões na Rockstar

O que muda na tecnologia?

Segundo a desenvolvedora, o GTA VI representa um avanço significativo em termos de tecnologia e simulação. Entre os pontos já destacados oficialmente estão:

  • NPCs com comportamentos mais complexos, reagindo de forma dinâmica a crimes e eventos;

  • Sistema policial mais sofisticado, com investigações, cercos e perseguições menos previsíveis;

  • Maior integração de elementos sociais no mundo do jogo, refletindo a cultura digital contemporânea;

  • Um ecossistema mais vivo, com fauna, trânsito e atividades paralelas em escala inédita.

A Rockstar afirma que o objetivo é tornar o mundo do jogo mais reativo às ações do jogador, reduzindo padrões repetitivos e aumentando a sensação de consequência.

O que acontece agora?

A empresa informou que a campanha de divulgação do GTA VI será intensificada ao longo de 2026, com novos trailers e materiais promocionais antes do lançamento. Até agora, não há detalhes oficiais sobre modos online, expansões ou integração com o atual GTA Online.

Enquanto isso, a expectativa segue em níveis raramente vistos. Com mais de 190 milhões de cópias vendidas, GTA V se tornou um fenômeno cultural e financeiro. A Rockstar sabe que a régua está alta — e tudo indica que o estúdio aposta no GTA VI como o próximo grande marco da indústria dos games.

