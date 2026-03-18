'Homem-Aranha': veja a ordem cronológica completa dos filmes

O Homem-Aranha é um dos super-heróis mais populares da cultura pop e ganhou diversas adaptações ao longo das décadas.

A primeira aparição do Homem-Aranha veio em 1962, durante a Era de Prata dos Quadrinhos. Ele foi criado por Stan Lee e Steve Ditko. De lá para cá, o personagem ganhou relevância não só entre os fãs, como também financeira: é um dos super-heróis mais rentáveis da Marvel até hoje, com bilheteria global que, só pela Disney, conquistou quase U$ 4 bilhões.

Com tantos filmes e séries, pode ser difícil saber por onde começar. Para facilitar, organizamos a sequência ideal para assistir às produções protagonizadas por Peter Parker e outras versões do herói. Até o momento, existem 10 filmes solo do Homem-Aranha, sendo oito live-actions e duas animações. Veja abaixo a ordem cronológica dos filmes do super-herói:

Qual a ordem cronológica dos filmes do Homem-Aranha?

1. Homem-Aranha (2002)

Depois de ser picado por uma aranha geneticamente modificada em uma demonstração científica, o jovem nerd Peter Parker ganha superpoderes. Ao presenciar o assassinando de seu tio Ben, Peter decide usar seus poderes para enfrentar o mal, tendo como seu primeiro grande desafio o psicótico Duende Verde.

Onde assistir: Netflix, Prime Video, HBO Max

2. Homem-Aranha 2 (2004)

Dr. Otto Octavius é transformado em Doutor Octopus quando uma falha em uma experiência de fusão nuclear resulta em uma explosão que mata sua esposa. Ele culpa o Homem-Aranha pelo acidente e deseja vingança.

Onde assistir: HBO Max

3. Homem-Aranha 3 (2007)

A roupa de Homem-Aranha torna-se preta e acaba controlando Peter - apesar de aumentar apesar de aumentar seus poderes, ela revela e amplia o lado obscuro de sua personalidade.

Onde assistir: Netflix, Prime Video, HBO Max

4. O Espetacular Homem-Aranha (2012)

Peter Parker quer saber mais sobre sua origem. Ele encontra uma pasta que pertenceu ao seu pai e tenta descobrir por que seus pais desapareceram.

Onde assistir: Netflix, Prime Video, HBO Max

5. O Espetacular Homem-Aranha 2 (2014)

Peter Parker precisa lidar com dois problemas: o retorno de um velho amigo, Harry Osborn, e a chegada de um vilão mais forte e poderoso, Electro.

Onde assistir: Netflix, Prime Video, HBO Max

6. Homem-Aranha: De Volta Ao Lar (2017)

Depois de lutar com os Vingadores, Peter Parker voltar para casa em Nova York e reencontra sua tia May. Sob o olhar do mentor Tony Stark, Peter começa a abraçar sua nova identidade como Homem-Aranha. Mas, nem tudo sai como planejado quando o terrível vilão Abutre surge ameaçando a cidade

Onde assistir: Prime Video

7. Homem-Aranha no Aranhaverso (2018)

Após ser atingido por uma teia radioativa, Miles Morales, um jovem negro do Brooklyn, se torna o Homem-Aranha, inspirado no legado do já falecido Peter Parker.

Onde assistir: Netflix, Prime Video

8. Homem-Aranha: Longe de casa (2019)

Em uma viagem de férias com seus amigos, Peter Parker é convocado para mais uma missão heroica, ele precisa enfrentar vários vilões que surgem em cidades-símbolo do continente, como Londres, Paris e Veneza, e também a aparição do enigmático Mysterio.

Onde assistir: Netflix, Prime Video

9. Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2019)

Peter Parker tem a sua identidade secreta revelada e pede ajuda ao Doutor Estranho. Quando um feitiço para reverter o evento não sai como o esperado, o Homem-Aranha e seu companheiro dos Vingadores precisam enfrentar inimigos de todo o multiverso.

Onde assistir: Netflix

10. Homem-Aranha: Através do Aranhaverso (2023)

Depois de se reunir com Gwen Stacy, Homem-Aranha é jogado no multiverso, onde ele encontra uma equipe encarregada de proteger sua própria existência.

Onde assistir: Prime Video, Disney+

Franquia vai ganhar mais um filme

Mais um filme do Homem-Aranha vai chegar as telonas em 2026: Homem-Aranha: Um Novo Dia, tem estreia confirmada para 30 de julho de 2026. O filme traz Tom Holland novamente ao papel de Peter Parker em um capítulo que promete repercutir as consequências de "Sem Volta Para Casa".