Novo filme do Homem-Aranha bate marca inédita antes da estreia

O trailer de "Homem Aranha: Um Novo Dia", que estreou na última quarta-feira, 18, já entrou para a história antes mesmo da estreia do filme. Em apenas 24 horas, o vídeo acumulou cerca de 718,6 milhões de visualizações, tornando-se o trailer mais assistido de todos os tempos, segundo a própria Sony, que se baseou em dados de pesquisa da WaveMetrix.

Descansou 'Deadpool & Wolverine'

O número não só ultrapassa o antigo recorde entre filmes, que pertencia a "Deadpool & Wolverine", como também supera marcas de outras indústrias, incluindo o trailer de "GTA 6". A diferença é expressiva e mostra o tamanho do interesse global pelo novo capítulo do herói da Marvel.

Parte desse desempenho tem explicação na estratégia de divulgação. Antes do lançamento oficial, pequenos trechos foram liberados por criadores de conteúdo ao redor do mundo, criando um efeito de caça ao tesouro digital que aumentou ainda mais a curiosidade do público.

Veja o trailer abaixo:

Nova fase de Peter Parker

O filme marca o retorno de Tom Holland como Peter Parker em uma fase mais isolada do personagem, após os eventos de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa". A nova história se passa alguns anos depois e mostra um herói mais solitário, lidando com consequências mais pesadas e ameaças inéditas.

O longa será dirigido por Destin Daniel Cretton, responsável por "Shang-Chi" e "A Lenda dos Dez Anéis" na Marvel. Entre as novidades no elenco estão Jon Bernthal, Mark Ruffalo e Sadie Sink, enquanto Zendaya e Jacob Batalon voltam a seus papéis já conhecidos na franquia do Homem-Aranha.

Veja a sinopse do filme, divulgada pela Sony:

"Quatro anos se passaram desde os eventos de Sem Volta Para Casa, e Peter agora é um adulto vivendo completamente sozinho, tendo se apagado voluntariamente da vida e das memórias de quem ama. Combatendo o crime em uma Nova York que já não sabe mais o seu nome, ele se dedica integralmente a proteger a cidade — um Homem-Aranha em tempo integral —, mas, à medida que as exigências aumentam, a pressão desencadeia uma surpreendente evolução física que ameaça sua própria existência, enquanto um estranho padrão de crimes dá origem a uma das ameaças mais poderosas que ele já enfrentou."