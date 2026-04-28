'Ted Lasso': Apple divulga trailer da 4ª temporada da série; veja o vídeo

O primeiro trailer da 4ª temporada de "Ted Lasso" foi divulgado e antecipa uma nova fase da série estrelada por Jason Sudeikis.

A nova temporada acompanha o treinador em um retorno a Richmond, na Inglaterra, agora diante de um desafio diferente: comandar uma equipe feminina de futebol.

Quando estreia a 4ª temporada de 'Ted Lasso'?

A nova temporada estreia em 5 de agosto, no Apple TV+.

Sobre o que é a 4ª temporada de 'Ted Lasso'?

Na 4ª temporada, "Ted Lasso" retorna a Richmond, na Inglaterra, para assumir um novo desafio profissional. Desta vez, o treinador passa a comandar um time feminino da segunda divisão.

A proposta inaugura um novo arco narrativo. A trama expande o universo do AFC Richmond, com foco em novas relações, estratégias esportivas e conflitos dentro de campo.

Elenco confirmado para a 4ª temporada

Os principais nomes das temporadas anteriores estão confirmados no novo ano da série. Retornam:

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Hannah Waddingham (Rebecca Welton)

Juno Temple (Keeley Jones)

Brett Goldstein (Roy Kent)

Brendan Hunt (Treinador Beard)

Jeremy Swift (Leslie Higgins)

A temporada também contará com novos integrantes no elenco:

Tanya Reynolds

Jude Mack

Faye Marsay

Rex Hayes

Aisling Sharkey

Abbie Hern

Grant Feely

As novas personagens estarão ligadas, principalmente, ao núcleo do futebol feminino.

O que muda na produção da série?

A 4ª temporada terá a entrada de Jack Burditt como produtor executivo. O profissional possui contrato com o Apple TV+ e já trabalhou em produções como "Modern Family" e "30 Rock".

'Ted Lasso' vai ter mais temporadas?

Segundo informações divulgadas pelo site Deadline, parte do elenco assinou contratos de longo prazo. O movimento indica que o novo arco narrativo pode se estender por mais de uma temporada.

Até o momento, o Apple TV+ não confirmou oficialmente uma 5ª temporada.

Veja o trailer da 4ª temporada de 'Ted Lasso'