'Ted Lasso': Apple divulga trailer da 4ª temporada da série; veja o vídeo

'Ted Lasso': Jason Sudeikis retorna como o protagonista da série de sucesso da Apple TV+ (Apple TV+/Divulgação)
Repórter
Publicado em 28 de abril de 2026 às 11h46.
O primeiro trailer da 4ª temporada de "Ted Lasso" foi divulgado e antecipa uma nova fase da série estrelada por Jason Sudeikis.
A nova temporada acompanha o treinador em um retorno a Richmond, na Inglaterra, agora diante de um desafio diferente: comandar uma equipe feminina de futebol.
A nova temporada estreia em 5 de agosto, no Apple TV+.
Na 4ª temporada, "Ted Lasso" retorna a Richmond, na Inglaterra, para assumir um novo desafio profissional. Desta vez, o treinador passa a comandar um time feminino da segunda divisão.
A proposta inaugura um novo arco narrativo. A trama expande o universo do AFC Richmond, com foco em novas relações, estratégias esportivas e conflitos dentro de campo.
Os principais nomes das temporadas anteriores estão confirmados no novo ano da série. Retornam:
A temporada também contará com novos integrantes no elenco:
As novas personagens estarão ligadas, principalmente, ao núcleo do futebol feminino.
A 4ª temporada terá a entrada de Jack Burditt como produtor executivo. O profissional possui contrato com o Apple TV+ e já trabalhou em produções como "Modern Family" e "30 Rock".
Segundo informações divulgadas pelo site Deadline, parte do elenco assinou contratos de longo prazo. O movimento indica que o novo arco narrativo pode se estender por mais de uma temporada.
Até o momento, o Apple TV+ não confirmou oficialmente uma 5ª temporada.