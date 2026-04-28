Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'Ted Lasso': Apple divulga trailer da 4ª temporada da série; veja o vídeo

Nova temporada chega em 2026 e traz Ted de volta a Richmond para treinar um time feminino da segunda divisão

'Ted Lasso': Jason Sudeikis retorna como o protagonista da série de sucesso da Apple TV+ (Apple TV+/Divulgação)

'Ted Lasso': Jason Sudeikis retorna como o protagonista da série de sucesso da Apple TV+ (Apple TV+/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 28 de abril de 2026 às 11h46.

O primeiro trailer da 4ª temporada de "Ted Lasso" foi divulgado e antecipa uma nova fase da série estrelada por Jason Sudeikis.

A nova temporada acompanha o treinador em um retorno a Richmond, na Inglaterra, agora diante de um desafio diferente: comandar uma equipe feminina de futebol.

Quando estreia a 4ª temporada de 'Ted Lasso'?

A nova temporada estreia em 5 de agosto, no Apple TV+.

Sobre o que é a 4ª temporada de 'Ted Lasso'?

Na 4ª temporada, "Ted Lasso" retorna a Richmond, na Inglaterra, para assumir um novo desafio profissional. Desta vez, o treinador passa a comandar um time feminino da segunda divisão.

A proposta inaugura um novo arco narrativo. A trama expande o universo do AFC Richmond, com foco em novas relações, estratégias esportivas e conflitos dentro de campo.

Elenco confirmado para a 4ª temporada

Os principais nomes das temporadas anteriores estão confirmados no novo ano da série. Retornam:

  • Jason Sudeikis (Ted Lasso)
  • Hannah Waddingham (Rebecca Welton)
  • Juno Temple (Keeley Jones)
  • Brett Goldstein (Roy Kent)
  • Brendan Hunt (Treinador Beard)
  • Jeremy Swift (Leslie Higgins)

A temporada também contará com novos integrantes no elenco:

  • Tanya Reynolds
  • Jude Mack
  • Faye Marsay
  • Rex Hayes
  • Aisling Sharkey
  • Abbie Hern
  • Grant Feely

As novas personagens estarão ligadas, principalmente, ao núcleo do futebol feminino.

O que muda na produção da série?

A 4ª temporada terá a entrada de Jack Burditt como produtor executivo. O profissional possui contrato com o Apple TV+ e já trabalhou em produções como "Modern Family" e "30 Rock".

'Ted Lasso' vai ter mais temporadas?

Segundo informações divulgadas pelo site Deadline, parte do elenco assinou contratos de longo prazo. O movimento indica que o novo arco narrativo pode se estender por mais de uma temporada.

Até o momento, o Apple TV+ não confirmou oficialmente uma 5ª temporada.

Veja o trailer da 4ª temporada de 'Ted Lasso'

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:SériesApple TVApple

Mais de Pop

'Verity': relembre 5 pontos centrais do thriller de Colleen Hoover

A cinebiografia de Michael Jackson quebrou recordes — mas os críticos odiaram

Ed Sheeran fará show no Brasil em 2026, diz jornal

Filme protagonizado por Rafa Kalimann será exibido no Festival de Cannes

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Google fecha acordo com Pentágono para disponibilizar IA; funcionários criticam decisão

Pop

'Verity': relembre 5 pontos centrais do thriller de Colleen Hoover

Carreira

A dica dessa CEO que pode te fazer ganhar US$ 200 mil por ano com trabalhos extras

Ciência

Cientistas brasileiros criam sensor que detecta câncer de pâncreas em fase inicial