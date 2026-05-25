Sobre o que é 'Spider-Noir', nova série do Prime Video com Nicolas Cage?

'Spider-Noir': Nicolas Cage vive a versão noir do Homem Aranha em nova série (Prime Video/ Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 25 de maio de 2026 às 16h03.
Nicolas Cage está de volta às telas. Desta vez, como um super-herói.
A nova série do Homem Aranha, "Spider-Noir" estreia nesta quarta-feira, 27, no Prime Video. Esse é primeiro papel principal de Cage na televisão.
"Spider-Noir" chega ao Prime Video nesta terça-feira, 27, em formato de binge, com todos os episódios disponíveis de uma vez.
O Prime Video não confirmou um horário específico de disponibilização dos episódios, mas a plataforma costuma lançar seus títulos à meia-noite no horário da Califórnia, 4h no Brasil.
A série estará disponível de duas formas: em preto e branco clássico ("Authentic Black & White") ou em cores reais ("True-Hue Full Color"), para que o espectador escolha como prefere assistir, de acordo com o serviço de streaming
Baseada na história em quadrinhos "Spider-Man Noir" da Marvel, a série é uma produção live-action ambientada na Nova York dos anos 1930.
Ben Reilly (Nicolas Cage) é um detetive particular experiente e azarado que, após uma tragédia pessoal, é forçado a confrontar seu passado como o único super-herói da cidade.
A série foi desenvolvida pelos co-showrunners Oren Uziel ("The Lost City") e Steve Lightfoot ("Marvel's The Punisher"), em parceria com a equipe vencedora do Oscar por "Homem-Aranha no Aranhaverso": Phil Lord, Christopher Miller e Amy Pascal, que também atuam como produtores executivos.
Os dois primeiros episódios foram dirigidos por Harry Bradbeer, vencedor do Emmy e responsável por "Fleabag" e "Killing Eve".
Além de Cage, o elenco reúne Lamorne Morris ("Fargo"), Li Jun Li ("Sinners"), Karen Rodriguez, Abraham Popoola, Jack Huston ("Boardwalk Empire") e Brendan Gleeson ("Os Banshees de Inisherin"). A série conta ainda com participações de Lukas Haas, Cameron Britton e Amanda Schull, entre outros.