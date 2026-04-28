Qual smartphone com câmera periscópio comprar no Brasil em 2026? Guia de opções

Fotografar um palco a 50 metros de distância e distinguir o rosto do artista. Captar detalhes de uma fachada do outro lado da rua com a nitidez de quem está a dois passos. Esse tipo de resultado, até pouco tempo restrito a câmeras mais robustas, passou a caber no bolso. A câmera periscópio é a responsável por essa mudança: um sistema óptico que permite zoom óptico de 5x, 8x ou mais dentro de um smartphone com menos de 9 mm de espessura.

Enquanto o zoom digital amplia a imagem por software — o que degrada a resolução —, o zoom óptico faz o trabalho com as próprias lentes, e assim consegue preservar a qualidade original daquele registro. Para quem fotografa com frequência a distâncias maiores, a câmera periscópio pode ser a diferença entre uma foto publicável e uma foto granulada.

O que é câmera periscópio e como funciona?

Em uma câmera convencional de celular, as lentes ficam empilhadas na vertical, perpendiculares ao corpo do aparelho, o que limita distância focal: quanto mais zoom, mais espaço as lentes precisam — e o celular ficaria grosso demais.

A câmera periscópio resolve esse problema com um prisma. O componente desvia a luz em 90 graus ao entrar no módulo, de forma a redirecionar o feixe para um conjunto de lentes posicionado na horizontal, ao longo do corpo do aparelho. O efeito é o mesmo de um periscópio de submarino: a luz muda de direção, percorre um caminho mais longo e chega ao sensor ampliada.

Esse arranjo permite encaixar distâncias focais equivalentes a 85 mm, 100 mm ou até 200 mm dentro de um smartphone. Para referência, uma lente de 100 mm em uma câmera profissional entrega zoom de 4x a 5x em relação ao campo de visão do olho humano.

A Apple usa uma variação chamada tetraprisma, com múltiplas reflexões internas que dobram a luz quatro vezes dentro do módulo. Isso aumenta ainda mais o caminho óptico sem ampliar o tamanho físico da lente.

Para quem a câmera periscópio faz diferença?

A lente periscópio não é indispensável para quem fotografa sobretudo selfies, pratos de comida, paisagens amplas ou cenas do dia a dia a curta distância. Nesses casos, a câmera principal e a ultrawide já resolvem.

O periscópio se justifica para quem precisa de alcance, ou seja, fotografia de shows, eventos esportivos, vida selvagem, arquitetura de edifícios distantes, registros de viagem em que não dá para chegar perto do objeto.

Criadores de conteúdo que filmam em externas também se beneficiam. Com estabilização óptica (OIS) acoplada ao módulo periscópio, o vídeo em zoom alto fica mais estável do que seria possível com zoom digital.

O ponto de atenção é o preço. A tecnologia está presente em intermediários premium, com valores que partem de R$ 4.300 e podem ultrapassar R$ 10.000. Quem fotografa esporadicamente pode não perceber retorno suficiente no investimento.

Quais celulares têm câmera periscópio?

Veja, a seguir, quais marcas dispníveis no Brasil têm modelos com câmera periscópio.

iPhones com câmera periscópio

A Apple introduziu a lente periscópio no iPhone 15 Pro Max, lançado em setembro de 2023. Foi o primeiro iPhone com zoom óptico de 5x (distância focal de 120 mm), usando um sensor de 12 MP com abertura f/2.8 e estabilização óptica. Até então, os modelos Pro Max chegavam a no máximo 3x.

O iPhone 16 Pro Max, de setembro de 2024, manteve o periscópio de 12 MP com 5x óptico e design tetraprisma. A evolução principal ficou na câmera ultrawide — que subiu de 12 MP para 48 MP — e na gravação de vídeo em 4K a 120 fps.

O salto veio no iPhone 17 Pro Max, de setembro de 2025. A teleobjetiva periscópica passou de 12 MP para 48 MP, com zoom óptico de 8x e distância focal equivalente a 200 mm. O sensor cresceu 56% em relação à geração anterior. Combinando o 2x de zoom out da ultrawide com o 8x da teleobjetiva, o aparelho oferece um alcance óptico total de 16x — o maior da linha iPhone.

No Brasil, os preços praticados em abril de 2026 variam conforme a geração. O iPhone 15 Pro Max (256 GB) aparece a partir de R$ 5.660 em comparadores de preço. O iPhone 16 Pro Max parte de R$ 6.500, e o iPhone 17 Pro Max (256 GB) começa em torno de R$ 10.700.

Galaxy S Ultra com câmera periscópio

A Samsung adota periscópio nos modelos Ultra desde o Galaxy S20 Ultra, de 2020. Dois aparelhos merecem atenção para quem busca essa tecnologia no mercado brasileiro.

O Galaxy S24 Ultra, lançado em janeiro de 2024, traz periscópio de 50 MP com zoom óptico de 5x, distância focal de 111 mm e abertura f/3.4. A câmera principal é de 200 MP com estabilização óptica, e o conjunto inclui uma segunda teleobjetiva de 10 MP com zoom 3x e uma ultrawide de 12 MP. O processador Snapdragon 8 Gen 3 alimenta recursos de IA para estabilização e limpeza de ruído em zoom estendido de até 100x. Em abril de 2026, o S24 Ultra (256 GB) aparece a partir de R$ 4.300 em promoções, uma queda superior a 50% em relação ao preço de lançamento.

O Galaxy S25 Ultra, de janeiro de 2025, repetiu o periscópio de 50 MP com 5x óptico, mas trouxe o processador Snapdragon 8 Elite e atualizou a ultrawide para 50 MP. A Samsung garantiu sete anos de atualizações de sistema e segurança. O preço atual parte de R$ 5.640 na versão de 256 GB.

Quais celulares chineses têm câmera periscópio?

Fabricantes como Xiaomi, Vivo e Oppo concentram parte de suas inovações fotográficas na lente periscópio. Os modelos abaixo se destacam, embora nenhum tenha venda oficial no Brasil — a compra depende de importação via revendedores, Mercado Livre ou lojas especializadas, sem garantia de fábrica.

O Xiaomi 15 Ultra aposta na parceria com a Leica. O periscópio usa sensor de 200 MP (Samsung HP9) com zoom equivalente a 4,3x e distância focal de aproximadamente 100 mm. A câmera principal tem sensor de 1 polegada com 50 MP, e o conjunto inclui uma teleobjetiva 3x de 50 MP e uma ultrawide de 50 MP. A bateria de 5.410 mAh (versão global) suporta carregamento de 90 W com fio. O preço no Brasil via importação fica a partir de R$ 8.400.

O Vivo X200 Ultra traz zoom de alta resolução com parceria Zeiss. O periscópio de 200 MP entrega zoom óptico de 3,5x, e o sensor principal de 1 polegada com 50 MP garante alta captação de luz. A bateria de 6.000 mAh é uma das maiores do segmento. O aparelho é encontrado em importadoras brasileiras, com preços que partem de R$ 7.000.

O Oppo Find X8 Pro, calibrado em parceria com a Hasselblad, oferece periscópio de 50 MP com zoom óptico de 6x — o maior entre os modelos listados. O sensor principal também é de 1 polegada com 50 MP, e a bateria de 5.700 mAh suporta carregamento de 80 W. A disponibilidade no Brasil é limitada a importadoras e marketplaces.