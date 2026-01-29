Pop

'Ted Lasso': quando estreia a 4ª temporada da série no Apple TV+?

Nova temporada chega em 2026 e traz Ted de volta a Richmond para treinar um time feminino da segunda divisão

'Ted Lasso': produção chega em 2026 e marca um recomeço para os personagens após o encerramento da terceira temporada

Vanessa Loiola

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 18h11.

A 4ª temporada de "Ted Lasso" está confirmada e tem previsão de estreia em 2026 no Apple TV+. A nova fase da série marcará o retorno de Jason Sudeikis ao papel do treinador e apresentará uma mudança central na trama, com foco no futebol feminino.

Os novos episódios já estão em fase avançada de produção e devem chegar ao streaming durante o verão no hemisfério norte, entre junho e setembro.

Quando estreia a 4ª temporada de 'Ted Lasso'?

Até o momento, o Apple TV+ não divulgou uma data oficial de lançamento. A previsão mais recente indica estreia em meados de 2026.

O cronograma mantém a série dentro do planejamento esperado após o encerramento da 3ª temporada, exibida em 2023.

Qual será a história da nova temporada?

Na 4ª temporada, "Ted Lasso" retorna a Richmond, na Inglaterra, para assumir um novo desafio profissional. Desta vez, o treinador passa a comandar um time feminino da segunda divisão.

A proposta inaugura um novo arco narrativo. A trama expande o universo do AFC Richmond, com foco em novas relações, estratégias esportivas e conflitos dentro de campo.

Elenco confirmado para a 4ª temporada

Os principais nomes das temporadas anteriores estão confirmados no novo ano da série. Retornam:

  • Jason Sudeikis (Ted Lasso)
  • Hannah Waddingham (Rebecca Welton)
  • Juno Temple (Keeley Jones)
  • Brett Goldstein (Roy Kent)
  • Brendan Hunt (Treinador Beard)
  • Jeremy Swift (Leslie Higgins)

A temporada também contará com novos integrantes no elenco:

  • Tanya Reynolds
  • Jude Mack
  • Faye Marsay
  • Rex Hayes
  • Aisling Sharkey
  • Abbie Hern
  • Grant Feely

As novas personagens estarão ligadas, principalmente, ao núcleo do futebol feminino.

O que muda na produção da série?

A 4ª temporada terá a entrada de Jack Burditt como produtor executivo. O profissional possui contrato com o Apple TV+ e já trabalhou em produções como "Modern Family" e "30 Rock".

A mudança reforça a proposta de renovação criativa após o encerramento do arco principal nas temporadas anteriores.

'Ted Lasso' vai ter mais temporadas?

Segundo informações divulgadas pelo site Deadline, parte do elenco assinou contratos de longo prazo. O movimento indica que o novo arco narrativo pode se estender por mais de uma temporada.

Até o momento, o Apple TV+ não confirmou oficialmente uma 5ª temporada.

Onde assistir 'Ted Lasso'?

As três primeiras temporadas de "Ted Lasso" estão disponíveis no Apple TV+, com episódios completos e opção de dublagem em português.

Acompanhe tudo sobre:SériesApple TVFutebol

