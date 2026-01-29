'Ted Lasso': quando estreia a 4ª temporada da série no Apple TV+?

'Ted Lasso': produção chega em 2026 e marca um recomeço para os personagens após o encerramento da terceira temporada
Redatora
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 18h11.
A 4ª temporada de "Ted Lasso" está confirmada e tem previsão de estreia em 2026 no Apple TV+. A nova fase da série marcará o retorno de Jason Sudeikis ao papel do treinador e apresentará uma mudança central na trama, com foco no futebol feminino.
Os novos episódios já estão em fase avançada de produção e devem chegar ao streaming durante o verão no hemisfério norte, entre junho e setembro.
Até o momento, o Apple TV+ não divulgou uma data oficial de lançamento. A previsão mais recente indica estreia em meados de 2026.
O cronograma mantém a série dentro do planejamento esperado após o encerramento da 3ª temporada, exibida em 2023.
Na 4ª temporada, "Ted Lasso" retorna a Richmond, na Inglaterra, para assumir um novo desafio profissional. Desta vez, o treinador passa a comandar um time feminino da segunda divisão.
A proposta inaugura um novo arco narrativo. A trama expande o universo do AFC Richmond, com foco em novas relações, estratégias esportivas e conflitos dentro de campo.
Os principais nomes das temporadas anteriores estão confirmados no novo ano da série. Retornam:
A temporada também contará com novos integrantes no elenco:
As novas personagens estarão ligadas, principalmente, ao núcleo do futebol feminino.
A 4ª temporada terá a entrada de Jack Burditt como produtor executivo. O profissional possui contrato com o Apple TV+ e já trabalhou em produções como "Modern Family" e "30 Rock".
A mudança reforça a proposta de renovação criativa após o encerramento do arco principal nas temporadas anteriores.
Segundo informações divulgadas pelo site Deadline, parte do elenco assinou contratos de longo prazo. O movimento indica que o novo arco narrativo pode se estender por mais de uma temporada.
Até o momento, o Apple TV+ não confirmou oficialmente uma 5ª temporada.
As três primeiras temporadas de "Ted Lasso" estão disponíveis no Apple TV+, com episódios completos e opção de dublagem em português.