'Ted Lasso': quando estreia a 4ª temporada da série no Apple TV+?

A 4ª temporada de "Ted Lasso" está confirmada e tem previsão de estreia em 2026 no Apple TV+. A nova fase da série marcará o retorno de Jason Sudeikis ao papel do treinador e apresentará uma mudança central na trama, com foco no futebol feminino.

Os novos episódios já estão em fase avançada de produção e devem chegar ao streaming durante o verão no hemisfério norte, entre junho e setembro.

Quando estreia a 4ª temporada de 'Ted Lasso'?

Até o momento, o Apple TV+ não divulgou uma data oficial de lançamento. A previsão mais recente indica estreia em meados de 2026.

O cronograma mantém a série dentro do planejamento esperado após o encerramento da 3ª temporada, exibida em 2023.

Qual será a história da nova temporada?

Na 4ª temporada, "Ted Lasso" retorna a Richmond, na Inglaterra, para assumir um novo desafio profissional. Desta vez, o treinador passa a comandar um time feminino da segunda divisão.

A proposta inaugura um novo arco narrativo. A trama expande o universo do AFC Richmond, com foco em novas relações, estratégias esportivas e conflitos dentro de campo.

Elenco confirmado para a 4ª temporada

Os principais nomes das temporadas anteriores estão confirmados no novo ano da série. Retornam:

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Hannah Waddingham (Rebecca Welton)

Juno Temple (Keeley Jones)

Brett Goldstein (Roy Kent)

Brendan Hunt (Treinador Beard)

Jeremy Swift (Leslie Higgins)

A temporada também contará com novos integrantes no elenco:

Tanya Reynolds

Jude Mack

Faye Marsay

Rex Hayes

Aisling Sharkey

Abbie Hern

Grant Feely

As novas personagens estarão ligadas, principalmente, ao núcleo do futebol feminino.

O que muda na produção da série?

A 4ª temporada terá a entrada de Jack Burditt como produtor executivo. O profissional possui contrato com o Apple TV+ e já trabalhou em produções como "Modern Family" e "30 Rock".

A mudança reforça a proposta de renovação criativa após o encerramento do arco principal nas temporadas anteriores.

'Ted Lasso' vai ter mais temporadas?

Segundo informações divulgadas pelo site Deadline, parte do elenco assinou contratos de longo prazo. O movimento indica que o novo arco narrativo pode se estender por mais de uma temporada.

Até o momento, o Apple TV+ não confirmou oficialmente uma 5ª temporada.

Onde assistir 'Ted Lasso'?

As três primeiras temporadas de "Ted Lasso" estão disponíveis no Apple TV+, com episódios completos e opção de dublagem em português.