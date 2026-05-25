Esporte

Amazon decide rescindir contrato com Galvão Bueno após 18 meses de parceria

Na última semana, o narrador foi internado para realizar uma cirurgia em São Paulo

Galvão Bueno: apresentador foi internado em São Paulo (Divulgação)

Galvão Bueno: apresentador foi internado em São Paulo (Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 25 de maio de 2026 às 21h21.

Tudo sobreCopa do Mundo
Saiba mais

A Amazon comunicou à equipe de Galvão Bueno que irá rescindir o contrato firmado entre o narrador e o Prime Video. O acordo, fechado no fim de 2024 e anunciado oficialmente no início de 2025, tinha validade até dezembro de 2027. Com a decisão, Galvão deixará de participar das transmissões esportivas da plataforma.

A notificação foi enviada na última sexta-feira, 22. Galvão está internado em São Paulo após passar por uma cirurgia no sábado, 23.

Neste momento, representantes jurídicos das duas partes negociam o valor da multa rescisória, já que a quebra do contrato partiu da Amazon. Existe ainda a possibilidade — considerada remota — de judicialização do caso.

Segundo o portal F5, a empresa alegou insatisfação com críticas recebidas nas redes sociais sobre as transmissões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil exibidas pela plataforma.

No entanto, nos bastidores a saída também estaria relacionada a mudanças na estrutura da divisão de esportes da Amazon na América Latina. O setor passou recentemente a responder de forma mais direta ao comando global do Prime Video, sediado na Inglaterra.

A decisão surpreendeu integrantes da equipe esportiva da plataforma, especialmente porque as transmissões narradas por Galvão vinham registrando recordes de audiência. O jogo mais assistido da história do Prime Video no Brasil foi um clássico entre Flamengo e Vasco exibido com exclusividade em 2025, com narração do apresentador.

Transmissão no SBT

Galvão havia sido contratado para liderar as transmissões de futebol brasileiro da plataforma e também atuar como principal rosto da estratégia da empresa para impulsionar assinaturas ligadas aos eventos esportivos ao vivo.

Apesar da saída do Prime Video, o narrador seguirá com outros projetos ligados à Copa do Mundo. No próximo mês, ele viajará aos Estados Unidos para comandar transmissões da seleção brasileira pelo SBT e pela N Sports, empresa da qual é sócio. A parceria prevê a narração de dez partidas do torneio.

Acompanhe tudo sobre:FutebolCopa do MundoAmazon

Mais de Esporte

Após impasse com EUA, Irã faz acordo para ficar no México durante a Copa do Mundo

Sorteio da Copa do Brasil: onde assistir ao vivo e horário

Em clima de Copa, Sadia se une à CBF e lança promoção com prêmios de até R$ 100 mil para torcedores

Com 4 atletas do Brasileirão, Colômbia anuncia os convocados para Copa do Mundo 2026; veja a lista

Mais na Exame

Mundo

Forças dos EUA atacam sul do Irã após Trump ressaltar progressos em acordo de paz

Um conteúdo Esfera Brasil

Fórum Esfera reúne autoridades para debater soluções para a violência urbana

Esporte

Após impasse com EUA, Irã faz acordo para ficar no México durante a Copa do Mundo

Brasil

Lula conversa com presidente da Bolívia em meio a protestos no país e promete ajuda humanitária