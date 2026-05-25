Amazon decide rescindir contrato com Galvão Bueno após 18 meses de parceria

A Amazon comunicou à equipe de Galvão Bueno que irá rescindir o contrato firmado entre o narrador e o Prime Video. O acordo, fechado no fim de 2024 e anunciado oficialmente no início de 2025, tinha validade até dezembro de 2027. Com a decisão, Galvão deixará de participar das transmissões esportivas da plataforma.

A notificação foi enviada na última sexta-feira, 22. Galvão está internado em São Paulo após passar por uma cirurgia no sábado, 23.

Neste momento, representantes jurídicos das duas partes negociam o valor da multa rescisória, já que a quebra do contrato partiu da Amazon. Existe ainda a possibilidade — considerada remota — de judicialização do caso.

Segundo o portal F5, a empresa alegou insatisfação com críticas recebidas nas redes sociais sobre as transmissões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil exibidas pela plataforma.

No entanto, nos bastidores a saída também estaria relacionada a mudanças na estrutura da divisão de esportes da Amazon na América Latina. O setor passou recentemente a responder de forma mais direta ao comando global do Prime Video, sediado na Inglaterra.

A decisão surpreendeu integrantes da equipe esportiva da plataforma, especialmente porque as transmissões narradas por Galvão vinham registrando recordes de audiência. O jogo mais assistido da história do Prime Video no Brasil foi um clássico entre Flamengo e Vasco exibido com exclusividade em 2025, com narração do apresentador.

Transmissão no SBT

Galvão havia sido contratado para liderar as transmissões de futebol brasileiro da plataforma e também atuar como principal rosto da estratégia da empresa para impulsionar assinaturas ligadas aos eventos esportivos ao vivo.

Apesar da saída do Prime Video, o narrador seguirá com outros projetos ligados à Copa do Mundo. No próximo mês, ele viajará aos Estados Unidos para comandar transmissões da seleção brasileira pelo SBT e pela N Sports, empresa da qual é sócio. A parceria prevê a narração de dez partidas do torneio.