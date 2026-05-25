A Cinemark iniciou uma campanha promocional com ingressos de cinema a partir de R$ 20 para sessões em 2D. A ação segue disponível até o dia 31 de maio e permite utilizar os vouchers em qualquer filme da programação da rede por até 45 dias após a compra.

Os bilhetes promocionais estão disponíveis exclusivamente pela plataforma Super Voucher, serviço digital da rede. Entre as opções oferecidas está um combo com ingresso, pipoca e refrigerante por R$ 39,50, válido para todos os dias da semana.

Os preços variam de acordo com o período escolhido para uso dos vouchers. De segunda a quinta-feira, o ingresso eletrônico para sessões 2D custa R$ 20. Já o voucher liberado para qualquer dia da semana é vendido por R$ 24.

A promoção da Cinemark não contempla conteúdos especiais nem salas premium da rede. Ficam fora da campanha espaços como Imax, XD, Bradesco Prime, Bistrô e assentos D-box.

Os vouchers promocionais podem ser utilizados sem limite mínimo de compra por cliente. A campanha ocorre em meio à expectativa pelas próximas estreias do circuito exibidor nas semanas seguintes.

Quais filmes entrarão em cartaz em junho?

Entre os lançamentos previstos para junho estão "Mestres do Universo", programado para 4 de junho, "Toy Story 5", previsto para 18 de junho, e "Supergirl", novo longa da DC Comics, marcado para 25 de junho.

Em julho, a programação dos cinemas também deve receber títulos como "Minions & Monstros", "A Morte do Demônio: Em Chamas" e a versão live-action de "Moana".