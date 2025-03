‘Ted Lasso’ é renovada para 4ª temporada com Jason Sudeikis no papel principal

Os rumores foram confirmados: “Ted Lasso” vai voltar aos campos para uma quarta temporada em breve. A Apple TV+ anunciou a renovação da série na manhã desta sexta-feira, 14, com Jason Sudeikis no papel do icônico coach. Ele assina também como produtor executivo.

A terceira temporada, que foi ao ar em 2023, foi vendida como a última da série. Nos últimos meses do ano passado, no entanto, rumores circularam as redes sociais sobre possíveis novos episódios em produção.

"Enquanto todos nós continuamos a viver em um mundo onde tantos fatores nos condicionaram a 'olhar antes de pular'", disse o astro e produtor executivo Jason Sudeikis. "Na quarta temporada, o pessoal do AFC Richmond aprende a SALTAR ANTES DE OLHAR, descobrindo que onde quer que eles pousem, é exatamente onde eles deveriam estar."

A série foi desenvolvida por Sudeikis, Lawrence, Joe Kelly e Brendan Hunt, e é baseada no formato e personagens preexistentes da NBC Sports.

Quando estreia a 4ª temporada de 'Ted Lasso'?

A Apple TV+ não revelou detalhes sobre a data de estreia da nova temporada, mas ela já entrou em produção. Sudeikis se junta a Brendan Hunt, Joe Kelly, Jane Becker, Jamie Lee, Bill Wrubel e Jack Burditt (“Nobody Wants This”, “Modern Family”, “30 Rock”) como produtor executivo, sob um novo acordo geral com a plataforma de streaming. Brett Goldstein e Leanne Bowen assinam o roteiro geral, com co-produção de Sasha Garron.

O time de roteiristas inclui ainda Sara Walker, Phoebe Walsh e Julia Lindon, sob edição de Dylan Marron. A nova temporada terá produção composta também, pela Doozer Productions, em associação coma Warner Bros. Television e Universal Television, divisão da NBCUniversal Content.

"'Ted Lasso' tem sido nada menos que um rolo compressor, inspirando uma base de fãs apaixonada em todo o mundo e proporcionando alegria e risos sem fim, ao mesmo tempo em que espalha gentileza, compaixão e crença inabalável", disse Matt Cherniss, chefe de programação da Apple TV+. "Todos na Apple estão entusiasmados em continuar nossa colaboração com Jason e as mentes criativas brilhantes por trás deste programa."

Multipremiada

Após estreia global, em 2019, “Ted Lasso” quebrou recordes mundo afora e ascendeu na liderança entre as séries de comédia mais recentes. É o título mais indicado ao Emmy em sua primeira temporada, e conquistou o prêmio de Melhor Série de Comédia, Melhor Ator em Série de Comédia (Jason Sudeikis), Melhor Atriz Coadjuvante de Comédia (Hannah Waddingham) e Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia (Brett Goldstein).

Sudeikis também recebeu o prêmio de Melhor Ator no gênero no Critics Choice Awards em 2020 e Globo de Ouro e no SAG Awards em 2021.

Onde assistir 'Ted Lasso'?

Todos os episódios estão disponíveis na plataforma da Apple TV+.

Quantos episódios tem 'Ted Lasso'?

A série conta com 34 episódios, divididos em três temporadas.