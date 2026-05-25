Tudo sobre a 9ª temporada de 'Rick and Morty', que estreou nesta segunda-feira

'Rick and Morty': animação de Dan Harmon volta ao ar nesta semana (Foto/Reprodução)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 25 de maio de 2026 às 16h00.
A dupla mais disfuncional do multiverso está de volta.
A 9ª temporada de "Rick and Morty" estreia nesta segunda-feira, 25, na HBO Max, e promete ser, nas palavras da própria produção à Variety, uma temporada de "bangers certificados, sem inteligência artificial. Só escória orgânica de primeira, feita por humanos de verdade."
O presidente do Adult Swim, Michael Ouweleen, prometeu uma temporada ambiciosa.
"É assustador o que a equipe desta série faz temporada após temporada — simplesmente colocando uma quantidade absurda de talento e brilhantismo nesses episódios. Desde o primeiro frame, você vai ver insanidade de alto conceito com alguns dos melhores textos de personagens já feitos", disse em comunicado divulgado pela Warner.
Nos Estados Unidos, a estreia é no Adult Swim, que produz a série. Já no Brasil, a HBO Max transmite a animação a partir desta segunda-feira, 25.
A 9ª temporada chegará a mais de 170 países em 42 idiomas, segundo a Warner.
Criada por Dan Harmon e Justin Roiland em 2013, a série animada acompanha o cientista Rick Sanchez, um gênio alcoólatra e moralmente questionável, e seu neto adolescente Morty Smith em aventuras pelo multiverso.
Ao longo das temporadas, a dupla enfrenta alienígenas, realidades paralelas e os próprios demônios familiares enquanto tenta manter alguma aparência de vida normal na Terra.
A série foi a comédia mais assistida de toda a TV a cabo durante as temporadas 3, 4, 5 e 6, de acordo com a Warner. "Rick and Morty" também acumula dois Emmys de melhor programa animado.
O elenco é formado por Ian Cardoni, Harry Belden, Sarah Chalke, Chris Parnell e Spencer Grammer. Dan Harmon e Scott Marder atuam como produtores executivos, com Marder também na função de showrunner.